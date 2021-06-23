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هل تتأثر الاتصالات السعودية بتخارج صندوق الاستثمارات العامة؟

الاتصالات السعودية

هل تتأثر الاتصالات السعودية بتخارج صندوق الاستثمارات العامة؟

"PIF" يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إنه في حال بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" ستكون هي الشركة الثانية التي يبيعها الصندوق بعد بيع حصته بالكامل في شركة "سابك" إلى شركة أرامكو السعودية.

وأضاف أبو جامع، أن صندوق الاستثمارات لا يتدخل في الأعمال الإدارية والمالية والدعم للشركات الكبيرة مثل الاتصالات السعودية و"سابك" بخلاف الشركات الصغيرة التي تحتاج للدعم، ولذلك شركة "STC"، لا تحتاج لعمليات الدعم المالي والإداري من صندوق الاستثمارات "PIF"، ولذلك خروجه جزئياً أو كلياً لن يضر بالشركة نهائياً.

وأشار الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، إلى انخفاض سهم الاتصالات السعودية في جلسة اليوم الأربعاء، بسبب تخوف المستثمرين من بيع صندوق الاستثمارات لحصته في سوق الأسهم السعودية، لكنه في الأغلب سيبيع حصته لصناديق شبه حكومية ومن غير المتوقع انخفاض نسبة التداول الحر عن 30%، موضحاً أن ذلك ليس معلومة ولكنه توقع.

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وأوضح هشام أبو جامع، أنه يرجح البيع لصناديق شبه حكومة والصناديق الكبرى بالمملكة مثل التأمينات، لأن شركات الاتصالات لديها معلومات حساسة عن الأفراد والاتصالات والمتعاملين على الإنترنت ودخول مستثمر أجنبي ربما يضر بهذه المعلومات، ويطلع على معلومات حساسة بالشركة.

وقال أبو جامع إن شركة الاتصالات السعودية هي استثمار ناجح ويُدر توزيعات أرباح منتظمة وكبيرة، وتحقق الشركة صافي ربح نحو 12 مليار ريال سنوياً، ولا يتوقع تراجع هذا الأداء بل سيرتفع بسبب زيادة الاعتماد على المعلومات والإنترنت وبمرور الوقت سترتفع الأرباح بشكل أكبر.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر وصفتها "بالقريبة من الأمر"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

يمتلك صندوق الاستثمارات أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وقالت 3 مصادر للوكالة، رفضوا ذكر أسمائهم، إن الصندوق عين كلا من بنك غولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

وعن موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

قال هشام أبو جامع، إن stc pay كانت قد حصلت على الترخيص الكامل من شركة "ساما" لشركات التقنية المالية "فنتك"، وأصبحت تقدم خدماتها في السوق السعودي واستفادت بشدة من زيادة التحويلات المالية بسبب جائحة كورونا، وأصبح لها حيز كبير من التعاملات المالية في السعودية.

وأضاف أن شركة stc pay لم يكن لديها في السابق حساب بنكي افتراضي بل حساب لدى بنوك تقليدية، بينما الآن سوف يكون لدى بنك "إس تس سي" حسابات مصرفية خاصة به.

وأوضح أبو جامع أن وجود رأسمال كبير لدى البنك الجديد بقيمة 2.5 مليار ريال، سيتيح له الإقراض المتوقع أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بشكل أوسع منعاً للمخاطرة وتلك ميزة إضافية للبنك.

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