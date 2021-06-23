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مدينة عربية تنضم للقائمة.. هذه أغلى مدن العالم في عام 2021!

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اقتصاد

مدينة عربية تنضم للقائمة.. هذه أغلى مدن العالم في عام 2021!

وفقاً لمسح ميرسر لتكلفة المعيشة

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دبي - العربية.نت

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تعد عشق أباد في تركمانستان أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب، وفقاً لمسح ميرسر لتكلفة المعيشة لهذا العام.

يصنف التقرير السنوي 209 مدينة بناءً على التكلفة المقارنة للنفقات بما في ذلك السكن والنقل والطعام والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كمدينة معيارية للمقارنة.

وتتميز عاصمة تركمانستان، التي احتلت المرتبة الثانية في قائمة العام الماضي، في الغالب بمراكز تجارية مثل هونغ كونغ (أغلى مدينة العام الماضي وثاني أغلى هذا العام) وطوكيو (المرتبة الرابعة لعام 2021) وزيورخ (المرتبة الخامسة لعام 2021) وسنغافورة (المرتبة السابعة لعام 2021).

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واستشهدت ميرسر بالأزمة المالية المستمرة في تركمانستان، والتي أدت إلى نقص الغذاء والتضخم المفرط، باعتبارها السبب وراء ارتفاع تكلفة المعيشة في عشق أباد على مدى العامين الماضيين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولعل أكبر تغيير من استطلاع ميرسر العام الماضي، هو انضمام بيروت، بعد أن ارتفعت من المرتبة 45 لأغلى مدينة للعمال الدوليين في عام 2020 إلى ثالث أغلى مدينة لعام 2021.

يعزو ميرسر هذا التطور إلى الكساد الاقتصادي في لبنان، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد -19 وانفجار ميناء بيروت في أغسطس من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع اليورو بنسبة 11% تقريباً مقابل الدولار الأميركي، تم تصنيف المدن الأوروبية بأنها أغلى نسبياً من نظيراتها في الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى خروج مدينة نيويورك من قائمة أغلى 10 مدن تماماً، بينما صعدت باريس من المرتبة 50 في عام 2020 إلى المرتبة 33 في عام 2021.

وبالمثل، أدى ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي إلى صعود مدن أسترالية مثل سيدني وملبورن في ترتيب ميرسر.

بالنسبة لأرخص المدن بالنسبة للعمال الأجانب، فإن ترتيب ميرسر يشير إلى تبليسي، جورجيا (رقم 207)، لوساكا، زامبيا (رقم 208) وبيشكيك، قيرغيزستان (رقم 209).

ترتيب أغلى 10 مدن في العالم لعام 2021

1 - عشق أباد (تركمانستان)

2- هونغ كونغ (الصين)

3 - بيروت (لبنان)

4 - طوكيو (اليابان)

5- زيورخ (سويسرا)

6- شنغهاي (الصين)

7. سنغافورة

8- جنيف (سويسرا)

9- بيجين (الصين)

10- برن (سويسرا)

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