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وارن بافيت يتبرع بثروة ضخمة ويستقيل من مؤسسة غيتس

الشريك المؤسس لشركة بيركشاير هاثاوي، وارن بافيت
الشريك المؤسس لشركة بيركشاير هاثاوي، وارن بافيت
وارن بافيت

وارن بافيت يتبرع بثروة ضخمة ويستقيل من مؤسسة غيتس

بافيت يتبرع بـ 4.1 مليار دولار لخمس مؤسسات

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دبي - العربية.نت

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قال الملياردير المؤسس لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، اليوم الأربعاء، إنه سيتبرع بقيمة 4.1 مليار دولار من أسهم بيركشاير هاثاواي لخمس مؤسسات، وإنه سيستقيل من منصبه كوصي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ويمثل التبرع هذا العام نقطة منتصف الطريق بالنسبة لعراب أوماها البالغ من العمر 90 عاماً، والذي تعهد في عام 2006 بالتخلي عن جميع أسهمه في بيركشاير من خلال الهدايا السنوية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة سوزان تومسون بافيت، ومؤسسة شيروود، ومؤسسة هاورد بافيت ومؤسسة نوفو.

بات بافيت حالياً يمتلك 238624 سهما من بيركشاير تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، والتي كان يبلغ عددها 474998 سهماً وقت تعهده بالتبرع بجميع ثروته في 2006.

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وقال بافيت في بيان "اليوم هو علامة فارقة بالنسبة لي. في عام 2006، تعهدت بتوزيع جميع أسهم بيركشاير هاثاواي والتي تمثل أكثر من 99% من صافي ثروتي - للأعمال الخيرية. مع توزيعات اليوم 4.1 مليار دولار، أنا في منتصف الطريق".

تأتي استقالة بافيت من منصب أمين مؤسسة غيتس في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة الخيرية وقتاً مضطرباً مع طلاق مؤسسيها.

وقال بافيت:" كنت لسنوات وصياً - وصياً غير نشط في ذلك الوقت - لمتلقي واحد فقط من أموالي، وهو مؤسسة بيل وميليندا غيتس. أستقيل الآن من هذا المنصب، تماماً كما فعلت في جميع مجالس إدارة الشركات بخلاف مجالس إدارة بيركشاير".

وأضاف "الرئيس التنفيذي للمؤسسة هو مارك سوزمان، وهو اختيار حديث رائع يحظى بدعمي الكامل. تتوافق أهدافي بنسبة 100% مع أهداف المؤسسة، ومشاركتي الجسدية ليست ضرورية بأي حال من الأحوال لتحقيق هذه الأهداف".

أعلن بيل غيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وزوجته ميليندا فرينش غيتس، طلاقهما في مايو. كان الزوجان جنباً إلى جنب مع بافيت مبتكرين لبرنامج Giving Pledge، وهو برنامج يتطلب من المشاركين التخلي عن أكثر من نصف ثروتهم.

قال بافيت إن مساهمته السنوية الـ 16 للمؤسسات الخمس على مر السنين بلغت قيمتها 41 مليار دولار عند صرفها. بافيت هو أكبر مساهم في بيركشاير، ويمتلك حوالي 39% من أسهم الفئة أ، وفقاً لـ FactSet.

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