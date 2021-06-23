"ميدان" الإماراتية تخطط لإعادة هيكلة ديون بـ2.6 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة ميدان للتطوير العقاري في سوق دبي ستجتمع مع دائنيها الأسبوع المقبل لمناقشة خطة إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار تهدف إلى منحها مساحة مالية للتنفس.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن نفسها، إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز كانت تعمل مع الشركة لوضع اقتراح سيتم تقديمه في اجتماع مع دائني البنوك.

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ويبلغ إجمالي ديون ميدان نحو 4 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار تتطلب إعادة هيكلة. وبموجب الخطة، ستطلب الشركة من الدائنين تمديد مدفوعات هذا المبلغ لفترة يقال إنها تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، وفقاً لمصادر تحدثت إلى "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، والتي قالت إن الشركة تعتزم أيضا بيع الأصول لجمع أموال جديدة.

ورفض المتحدثون الرسميون باسم بي دبليو سي وميدان التعليق.

وتمتلك شركة ميدان أحد حلبات سباق الخيل الأكثر فخامة في العالم والتي تضررت بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة السياحة والسفر في دبي والعالم.

الممتلكات والضيافة

يأتي ذلك، فيما ترتبط ديون ميدان في الغالب ببناء مشروع مول عملاق لا يزال غير مكتمل. على الرغم من أن أعمالها في مجال العقارات والضيافة عانت خلال حالة الطوارئ الصحية، إلا أن مشاكل الشركة ظهرت منذ سنوات عندما لم تكن قادرة على الدفع للمقاولين، مما دفع دبي في عام 2019 إلى إنشاء محكمة منفصلة للنظر في جميع الدعاوى المرفوعة ضد المطور.

وقالت المصادر إن معظم ديون ميدان مملوكة لبنوك محلية في الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضاً عددا صغيرا من المقرضين الأجانب مثل ستاندرد تشارترد بي إل سي. وكشفت المصادر عن تطلع الدائنين إلى تعيين مستشار مالي.

اقتراح ديون برايس ووترهاوس كوبرز هو ما يسمى بترتيب "تعديل وتمديد"، حيث يُطلب من الدائنين تأجيل المواعيد النهائية لسداد القرض. ويتم الإشراف على إعادة هيكلة ميدان من قبل إدارة شركة نخيل.