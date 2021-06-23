"STC" تدخل عالم التكنولوجيا المالية الرقمية لمزاولة الأعمال المصرفية

تدخل شركة الاتصالات السعودية "STC"، عالم التكنولوجيا المالية الرقمية من أوسع أبوابه من خلال ذراعها للمدفوعات الرقمية STC PAY التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء للتحول لبنك رقمي.

تتصدر"STC" المراتب عالمياً في تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، مما يدعم جهودها للتحول لبنك رقمي يقدم الخدمات المصرفية داخل المملكة.

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وستقوم STC بضخ مبلغ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من بنك STC الرقمي.

وستدخل ويسترن يونيون مستثمراً في بنك STC بمبلغ 750 مليون ريال مقابل حصة 15%.

ويشكل هذا التحوّل ذروة جديدة في الاتجاه العالمي المتزايد نحو الدمج بين عالمي المصارف والتكنولوجيا الرقمية، وهو اتجاه تحجز السعودية لنفسها موقع الريادة عالمياً.

ويتزامن ذلك مع خطوة استراتيجية أخرى في مسيرة STC في ظل الأنباء عن دراسة صندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من حصته البالغة 70% في المجموعة.