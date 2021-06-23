"Western Union" للعربية: هكذا ننظر لإنشاء بنك رقمي في السعودية

قال نائب الرئيس الإقليمي في Western Union الشرق الأوسط، حاتم سليمان، إن ترخيص أول بنك في المملكة العربية السعودية يعد إنجازا تاريخيا.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء على إصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

مادة اعلانية

وأضاف سليمان في مقابلة مع "العربية"، أن "Western Union" تراهن على مستقبل المدفوعات في السعودية ومنطقة الخليج، الشراكة مع STC Pay برهنت على تواجد قوي ومنافسة البنوك التجارية منذ عام 2017".

وتابع سليمان: "في نوفمبر العام الماضي أعلنت ويسترن يونيون عن الاستحواذ على حصة بنسبة 15%، بشركةSTC Pay في صفقة قيمتها بلغت 200 مليون دولار وهو أول استثمار أجنبي بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج".

وفي بيان اليوم، ذكر البنك المركزي السعودي (ساما)، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال.

وقال سليمان إن الاستثمار بـ STC Pay كان له وجهان الأول النمو المتوقع بقطاع التحول الرقمي، أما الوجه الآخر يهدف لتحسين الشراكة التجارية بين الشركتين والتي بدأت منذ 3 سنوات.

وأفاد نائب الرئيس الإقليمي: "نتطلع لاستثمارات جديدة على المدى الطويل والمتوسطة.. فالمدفوعات الرقمية هي المستقبل ويمكن لويسترن يونيون أن تتوسع في عدد من دول المنطقة بينها الإمارات والبحرين والكويت".

وحول تأثر التحويلات المالية حول العالم خلال العام الماضي، قال سليمان: "السنة الماضية كانت صعبة على الجميع إلا أن التحويلات الخارجية كانت صامدة كان هناك تباطؤ في حدود 1.6% في عام 2020".

وذكر أن التحويلات لدى "ويسترن يونيون" ارتفعت بقوة خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 28% على أساس سنوي، وهي نتائج أقوى من توقعات البنك الدولي لنمو التحويلات العالمية بنسبة 2% خلال العام الحالي.