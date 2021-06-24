أضخم يوم للتسوق الإلكتروني.. 11 مليار دولار مبيعات أمازون في Prime Day

تجاوزت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال حدث Prime Day لأمازون لمدة 48 ساعة، المستويات القياسية من الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي تم الوصول إليها خلال حدث Cyber Monday من العام الماضي، وفقاً لتقرير جديد.

وبلغ إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية يومي الاثنين والثلاثاء نحو 11 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بحدث شهر أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لمؤشر تتبعه Adobe Analytics، والذي يبحث في أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وأكثر من 100 مليون عنصر عبر 18 فئة منتجات.

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وقالت Adobe إن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بلغت 5.6 مليار دولار يوم الاثنين، في اليوم الأول من Prime Day، و5.4 مليار دولار في اليوم الثاني. وأضافت Adobe أن ذلك جعل يوم الاثنين أضخم يوم للمبيعات الرقمية حتى الآن هذا العام، ويوم الثلاثاء هو ثاني أكبر يوم.

وفي موسم التسوق الأخير للعطلات، بلغت المبيعات خلال Cyber Monday حوالي 10.9 مليار دولار، مسجلة أضخم يوم للتسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة على الإطلاق.

من جانبه، قال مدير الرؤى في أدوبي ديجيتال، تايلور شراينر: "هناك طلب مكبوت على التسوق عبر الإنترنت حيث يتطلع المستهلكون للعودة إلى الحياة الطبيعية".