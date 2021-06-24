لن تصدق.. أغنى 1% من سكان العالم يملكون نصف الثروة

بات مستوى التفاوت المالي حول العالم مذهل، إذ وفقاً لتقرير جديد لبنك كريديه سويس، فإن 45.8% من الثروة عالمياً يتحكم فيها 1.1% فقط من سكان العالم.

وأظهر التقرير الذي نشرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 56 مليون شخص يتحكمون في ثروة تبلغ 191.6 تريليون دولار.

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كما أظهر التقرير أن الـ 11.1% التالية في هرم الثروة المرعب والبالغ عددهم 583 مليون شخص يمتلكون 163.9 تريليون دولار، والتي تمثل 39.1% من الثروة العالمية.

وأوضح التقرير أن قاعدة الهرم هي الأكثر تأثيراً وهي توضح كيف أن 2.9 مليار شخص يمثلون 55% من سكان العالم، يتشاركون في ثروة مجتمعة تبلغ 5.5 تريليون دولار وهي 1.3% فقط من إجمالي الثروة.