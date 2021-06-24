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لن تصدق.. أغنى 1% من سكان العالم يملكون نصف الثروة

الدولار الأميركي
ثروات
ثروات

لن تصدق.. أغنى 1% من سكان العالم يملكون نصف الثروة

55 % من سكان العالم يتشاركون 1.3% من الثروة

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دبي - العربية.نت

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بات مستوى التفاوت المالي حول العالم مذهل، إذ وفقاً لتقرير جديد لبنك كريديه سويس، فإن 45.8% من الثروة عالمياً يتحكم فيها 1.1% فقط من سكان العالم.

وأظهر التقرير الذي نشرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 56 مليون شخص يتحكمون في ثروة تبلغ 191.6 تريليون دولار.

هرم الثروة
هرم الثروة

كما أظهر التقرير أن الـ 11.1% التالية في هرم الثروة المرعب والبالغ عددهم 583 مليون شخص يمتلكون 163.9 تريليون دولار، والتي تمثل 39.1% من الثروة العالمية.

وأوضح التقرير أن قاعدة الهرم هي الأكثر تأثيراً وهي توضح كيف أن 2.9 مليار شخص يمثلون 55% من سكان العالم، يتشاركون في ثروة مجتمعة تبلغ 5.5 تريليون دولار وهي 1.3% فقط من إجمالي الثروة.

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