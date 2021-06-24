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هذه أكبر البنوك الرقمية في 2021

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هذه أكبر البنوك الرقمية في 2021

تقييم أكبر بنك رقمي بالعالم يبلغ 25 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تصدر Nubank مقره البرازيل البنوك الرقمية العالمية الأكبر خلال عام 2021، بعد سجل تقييمه نحو 25 مليار دولار.

وتأسس بنك Nubank عام 2013، ويبلغ عدد عملائه حاليا نحو 35 مليون عميل.

في المرتبة الثانية جاء بنك Chime الذي تأسس بالولايات المتحدة عام 2013 ويصل تقييمه لنحو 14.5 مليار دولار وعدد عملائه 12 مليون عميل.

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أما بنك Sofi الذي تأسس عام 2010 بالولايات المتحدة جاء بالمرتبة الثالثة بتقييم يبلغ 9 مليارات دولار، ويصل عدد العملاء إلى 7.5 مليون.

وجاء رابعا Tinkoff الذي تأسس في روسيا عام 2006، بتقييم بلغ 6.3 مليار دولار، ويصل عدد عملائه 13 مليون عميل.

وحل بالمرتبة الخامسة بنك Revolut الذي تأسس عام 2015 ومقره بريطانيا، وبلغ تقييمه 5.5 مليار دولار، وعدد عملائه بلغ 15 مليون عميل.

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