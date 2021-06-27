.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المملكة المتحدة تحظر أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم

هيئة السلوك المالي
هيئة السلوك المالي
عملات مشفرة

المملكة المتحدة تحظر أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم

هيئة السلوك المالي البريطانية تجبر باينانس على إزالة إعلاناتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تحذيراً للمتعاملين ضد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة باينانس ماركتس Binance Markets Ltd، حيث حظرتها من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

وتركت الهيئة أمام باينانس حتى مساء الأربعاء للتأكيد على إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.

كما يجب أن توضح البورصة أيضاً على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الاتصالات الأخرى أنه لم يعد مسموحاً لها بالعمل في المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أول صندوق بيتكوين في الخليج يعتزم جمع 200 مليون دولار إضافية  قصص اقتصادية عملات مشفرة أول صندوق بيتكوين في الخليج يعتزم جمع 200 مليون دولار إضافية 

ولن تتمكن باينانس، التي أعلنت عن الاستحواذ على كيان خاضع لرقابة FCA في يونيو الماضي جنباً إلى جنب مع خطط إطلاق باينانس المملكة المتحدة، من الحصول على موافقة خطية على العمل في السوق.

وتعمل هذه الخطوة على توسيع نطاق الحملة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسيل الأموال والاحتيال.

وقال متحدث باسم FCA: "هناك عدد كبير جداً من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلبات الترخيص التي قدمتها مرة أخرى، حيث تم سحب 90% من الطلبات بعد تدخل هيئة السلوك المالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد