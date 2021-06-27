المملكة المتحدة تحظر أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم

أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تحذيراً للمتعاملين ضد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة باينانس ماركتس Binance Markets Ltd، حيث حظرتها من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

وتركت الهيئة أمام باينانس حتى مساء الأربعاء للتأكيد على إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.

مادة اعلانية

كما يجب أن توضح البورصة أيضاً على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الاتصالات الأخرى أنه لم يعد مسموحاً لها بالعمل في المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولن تتمكن باينانس، التي أعلنت عن الاستحواذ على كيان خاضع لرقابة FCA في يونيو الماضي جنباً إلى جنب مع خطط إطلاق باينانس المملكة المتحدة، من الحصول على موافقة خطية على العمل في السوق.

وتعمل هذه الخطوة على توسيع نطاق الحملة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسيل الأموال والاحتيال.

وقال متحدث باسم FCA: "هناك عدد كبير جداً من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلبات الترخيص التي قدمتها مرة أخرى، حيث تم سحب 90% من الطلبات بعد تدخل هيئة السلوك المالي.