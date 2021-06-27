بنوك عالمية تستقبل موظفيها مجدداً

تستعد البنوك العالمية لفتح أبوابها مجددا لاستقبال الموظفين، وفق منهج مدروس للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولكن يبدو أن البنوك منقسمة فيما بينها بالنسبة للعودة إلى المكاتب بداوم كامل، أو اعتماد نهج جديد أكثر مرونة.

مادة اعلانية

وبعد أكثر من عام على العمل المنزلي بسبب الجائحة، بدأ المصرفيون في العودة إلى مكاتبهم بشكل تدريجي، وفق منهج مدروس للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولكن يبدو أن البنوك العالمية منقسمة حول ما إذا كان يتوجب على موظفيها العودة إلى المكاتب بداوم كامل، أو اعتماد نهج أكثر مرونة للعمل المكتبي.