.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شركة شهيرة صنعت لقاح كورونا تدفع 230 مليون دولار بسبب الأفيون

جونسون آند جونسون
شركة جونسون أند جونسون
شركات

شركة شهيرة صنعت لقاح كورونا تدفع 230 مليون دولار بسبب الأفيون

الشركة: التسوية ليست اعترافاً بارتكاب خطأ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت شركة جونسون أند جونسون على تسوية بقيمة 230 مليون دولار مع ولاية نيويورك تمنع الشركة من الترويج للمواد الأفيونية، وأكدت أنها أنهت توزيع هذه المنتجات داخل الولايات المتحدة.

وتعقيباً على التعويض، قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس في بيان إن "جونسون آند جونسون ساعدت في تأجيج هذه الأزمة. وأضافت أنه بينما لن يعوض أي مبلغ من المال الآلاف الذين فقدوا حياتهم أو أصبحوا مدمنين على المواد الأفيونية، سيتم استخدام هذه الأموال لمنع أي دمار في المستقبل".

ولم تقم شركة جونسون أند جونسون بتسويق المواد الأفيونية في الولايات المتحدة منذ عام 2015 وتوقفت تماماً عن العمل في عام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

هل تخلت أوروبا عن اللقاح الأسرع تطبيقاً؟ قصص اقتصادية لقاح كورونا هل تخلت أوروبا عن اللقاح الأسرع تطبيقاً؟

وكجزء من التسوية، ستقوم الشركة بحل المطالبات المتعلقة بالمواد الأفيونية وتخصيص المدفوعات على مدى تسع سنوات. حيث قد تدفع أيضاً 30 مليون دولار إضافية في العام الأول إذا وقعت الغرفة التنفيذية للولاية على قانون جديد لإنشاء صندوق تسوية المواد الأفيونية، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن مكتب جيمس.

وجاءت التسوية بعد سنوات من الدعاوى القضائية من قبل الولايات والمدن والمقاطعات ضد شركات الأدوية الكبرى بشأن أزمة المواد الأفيونية التي أودت بحياة ما يقرب من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين.

وجادلت الحكومات المحلية بأن الشركات أفرطت في وصف الأدوية، مما أدى إلى إدمان الناس وإساءة استخدام أشكال أخرى غير قانونية من المواد الأفيونية، بينما قالت الشركات إنها وزعت الكمية اللازمة من المنتج لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية.

وقالت جيمس: "لقد تسبب وباء المواد الأفيونية في دمار عدد لا يحصى من المجتمعات في جميع أنحاء ولاية نيويورك وبقية البلاد، مما ترك الملايين مدمنين على المواد الأفيونية الخطيرة والمميتة".

وستبدأ محاكمة نيويورك بشأن المواد الأفيونية ضد بقية المتهمين هذا الأسبوع، وفقاً للبيان. ومن بين المدعى عليهم الآخرين في دعوى نيويورك شركة بيرديو فارما، وMallinckrodt LLC؛ وإندو سوليوشنز؛ وتيفا فارماسيوتيكالز؛ وشركة Allergan Finance LLC.

من جانبها، قالت شركة جونسون آند جونسون إن التسوية "ليست اعترافاً بالمسؤولية أو المخالفات من قبل الشركة" و"تتماشى مع شروط اتفاقية التسوية الشاملة المعلنة سابقاً والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار من حيث المبدأ لحل دعاوى المواد الأفيونية. ومطالبات الولايات والمدن والمقاطعات والحكومات المحلية".

وقالت الشركة أيضاً إنها ستواصل الدفاع ضد أي دعاوى لم تحلها الاتفاقية النهائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد