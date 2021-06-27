شركة كويتية ناشئة تفاضل بين بورصات خليجية ودولية للإدراج

يدعم أحد المستثمرين الأوائل في شركة كريم Careem، إحدى الشركات الكويتية الناشئة، والتي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تتوقع شركة فلاورد Floward، أن تحقق ربحاً العام المقبل مع تسارع الوباء في دفع البيع عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن جولة التمويل من السلسلة B جمعت 27.5 مليون دولار بقيادة STV، وهو صندوق سعودي لرأس المال الاستثماري التكنولوجي استثمر سابقاً في Careem- التي استحوذت عليها شركة أوبر Uber Technologies مقابل 3.1 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتخطط Floward، التي تقدم الزهور والهدايا عبر الإنترنت، لاستخدام العائدات في الغالب للتوسع في المنطقة، بعد المغامرة في لندن في وقت سابق من هذا العام.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي عبد العزيز اللوغاني في مقابلة، إن الشركة قد تطرح للاكتتاب العام في غضون العامين المقبلين وقد يتخذ قرارا بشأن مكان الإدراج في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن لندن ونيويورك والسعودية أماكن محتملة للاكتتاب العام.

وشهدت فلاورد زيادة في مبيعات التجارة الإلكترونية، التي نمت 10 أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2019. وقال اللوغاني إن إيرادات هذا العام تجاوزت بالفعل عام 2020 بأكمله، مما يضع الشركة على "مسار واضح" لتحقيق الربحية.

تعمل الشركة حالياً في 20 مدينة في سبع دول وتهدف إلى تكرار وجودها في منطقة الخليج على نطاق عالمي أكبر. كما سيعلن قريباً عن خدمة وطنية داخل المملكة المتحدة. بعد انطلاقها في لندن، وهي المدينة التي تمثل بمفردها سوقاً أكبر من صناعة الزهور الخليجية بأكملها، تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار.

وتتوسع الشركة في دولتين عربيتين إضافيتين هذا العام، وتقوم حالياً بتقييم الانتقال إلى أوروبا. قال اللوغاني: "نحن نفكر في المزيد من العالمية ونعمل بشكل محلي أكثر".