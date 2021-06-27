مورغان ستانلي يتبنى قواعد صارمة للتحصين ضد كورونا

اعتباراً من الشهر المقبل، سيكون التطعيم إلزامياً لموظفي بنك مورغان ستانلي والعاملين في الوحدات، والعملاء، والزوار، وكل من يرغب في دخول مكاتب مورغان ستانلي في مدينة نيويورك وضواحي مقاطعة ويستشستر.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "CBS"، إن آلاف الموظفين العاملين في مقر البنك في مانهاتن، في ولاية نيويورك، يجب أن يحصلوا على اللقاح، إذا ما قرروا الاستمرار في العمل في البنك بدءاً من 12 يوليو المقبل. كما سيحتاج عملاء البنك والموردون أيضاً إلى إثبات على تلقيهم التطعيم لدخول المبنى.

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كما ستسمح سياسة التطعيم الصارمة للبنك بخلع الأقنعة وإنهاء بروتوكولات التباعد الاجتماعي لتحقيق بيئة عمل وعملاء أكثر طبيعية، وفقاً للمصادر.

ولا يحتاج موظفو المكتب والعملاء إلى تقديم بطاقات سجل التطعيم الخاصة بهم لإثبات حالتهم. وبدلا من ذلك، يعتمد البنك على كلمة الشرف في سؤاله عما إذا كان الناس قد تم تطعيمهم.

بدوره اعتمد بنك الاستثمار غولدمان ساكس نهجاً مشابهاً، حيث يتطلب من العاملين تحديد تواريخ تطعيمهم وصانع اللقاح الذي تلقوه عبر تطبيق الشركة.

عاد الجميع بحلول عيد العمال يُنظر إلى مورغان ستانلي على أنها تتخذ نهجاً أكثر تشدداً من بعض أرباب العمل الآخرين في وول ستريت في أمر موظفيها بالعودة إلى المكتب الفعلي حيث يتم تطعيم المزيد من الأميركيين وتراجع فيروس كوفيد-19.

ومن القانوني لمورغان ستانلي منع الأفراد غير المحصنين من دخول مكاتبها لضمان مكان عمل آمن، طالما أن الشركة توفر وسائل راحة معقولة للأفراد ذوي الإعاقة أو أصحاب المعتقد الديني "الصادق" الذي يمنعهم من التلقيح، وفقاً لـ لجنة تكافؤ فرص العمل، التابعة للوكالة الفيدرالية المكلفة بإنفاذ القوانين ضد التمييز في مكان العمل.