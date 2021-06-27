.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نظام مالي عالمي جديد.. إشارة خضراء تطلق عنان العملات الرقمية المركزية

عملات رقمية بنوك مركزية
تعبيرية
عملات

نظام مالي عالمي جديد.. إشارة خضراء تطلق عنان العملات الرقمية المركزية

بنك التسويات الدولية يؤكد دعمه الكاملة للعملات الرقمية من البنوك المركزية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قدم بنك التسويات الدولية دعمه الكامل لتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، قائلا إنها ضرورية لتحديث التمويل وضمان عدم سيطرة شركات "التكنولوجيا الكبرى" على الأموال.

وأطلق بنك التسويات الدولية (BIS)، الذي يطلق عليه اسم البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، توصيات الأسبوع الماضي حول كيفية ظهور عملات رقمية للبنوك المركزية مثل الدولار أو اليورو أو الين أو اليوان.

وكجزء من تقريره السنوي القادم، قدّرت أن 56 مصرفاً مركزياً وسلطة نقدية على الأقل، تمثل حوالي خمس سكان العالم، تنظر الآن إلى العملات الرقمية مع تحول التجارة عبر الإنترنت، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الصين أول اقتصاد رئيسي يصدر عملة رقمية.. وهذه الدول قد تلحق بها قصص اقتصادية عملات مشفرة الصين أول اقتصاد رئيسي يصدر عملة رقمية.. وهذه الدول قد تلحق بها

وقال بينوا كوري من بنك التسويات الدولية "لقد غادر القطار المحطة"، في إشارة إلى التحرك نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية ودعمها. وأضاف "ليس الأمر أننا ننجرف، نحن فقط ننظر حولنا".

ويأتي هذا الدعم في الوقت الذي ينخفض فيه استخدام النقد المادي على مستوى العالم وتتطلع السلطات إلى درء التهديد الذي تتعرض له صلاحيات طباعة الأموال من عملات مثل بيتكوين والجهود التي تبذلها شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق عملتها الخاصة مثل شركة Diem المدعومة من فيسبوك، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم ليبرا.

وحذر كوري من أنه بدون عملات البنوك المركزية الرقمية، ستصبح الأموال الرقمية تحت سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد، لأنها ستستفيد من قواعد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الهائلة.

وأكد كوري، أن مثل هذا الأمر سيفقد البنوك المركزية السيطرة على الأموال السيادية، وهو أمر لا نريد أن نكون فيه.
بعض البلدان تسير بالفعل على المسار الصحيح.

أصبحت جزر البهاما أول من أطلق عملة رقمية مركزية للأغراض العامة، والمعروفة باسم الدولار الرملي Sand Dollar، كما أجرت الصين عدد من التجارب على اليوان الرقمي، فيما أعلنت سويسرا وبنك فرنسا عن أول تجربة أوروبية عابرة للحدود.

وقال كويور: "الحروب التجارية الجديدة هي حروب تكنولوجية"، مشدداً على أنه لا ينبغي أن تكون العملات الرقمية المعتمدة على السلع الأساسية جزءاً من ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
شهادات موظفين من شهادات موظفين من "تيك توك".. تفاصيل تفضح انصياعها للصين
الأكثر قراءة
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
ظهرت بصور فاضحة مع وزير بريطاني.. من هي جينا؟ ظهرت بصور فاضحة مع وزير بريطاني.. من هي جينا؟
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد