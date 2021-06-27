HSBC يخصص 5 مليارات دولار لشركات إماراتية تستهدف التوسع العالمي

يلتزم بنك HSBC Holdings Plc بإقراض 5 مليارات دولار للشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تحتاج إلى رأسمال للتوسع عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ HSBC الإمارات العربية المتحدة، عبد الفتاح شرف: "التزامنا بقيمة 5 مليارات دولار، من الآن وحتى عام 2023، سيدعم الخطط التي يتعين على الشركات القوية دخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هندسة سلاسل التوريد الخاصة بها، والابتكار"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وذكر البنك أن الحوافز، بما في ذلك خصومات وشهادات الإقراض الأخضر، والوصول إلى برامج النمو المستهدفة والمزايا المتعلقة بالتجارة مثل تقييمات وتسهيلات التجارة الخضراء، سيتم تقديمها للشركات التي تفي بالمعايير المطلوبة.

يأتي ذلك فيما توقع مصر الإمارات المركزي، الأسبوع الماضي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% هذا العام و3.8% في عام 2022، بينما من المتوقع أن ينكمش نمو النفط بنسبة 1% في عام 2021.

ومن المقرر أن يستفيد اقتصاد الإمارات العام المقبل من استضافة قطر لكأس العالم، ومن معرض إكسبو الدولي في دبي.