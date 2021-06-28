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أضخم يخت فاخر في العالم يعرض شققاً عائمة بأسعار خيالية!

تصور مبدئي ليخت Somnio (فاينانشال تايمز)
تصور مبدئي ليخت Somnio (فاينانشال تايمز)
ثروات

أضخم يخت فاخر في العالم يعرض شققاً عائمة بأسعار خيالية!

اليخت سيكسر الرقم القياسي الحالي لأطول يخت في العالم بطول 220 متراً

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دبي - العربية.نت

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بأسعار تبدأ من 9.5 مليون يورو، يقدم رعاة ما سوف يصبح أكبر يخت فاخر في العالم 39 شقة للبيع، حيث يراهنون على الطلب المرن على السفر الفاخر الحصري.

وقال المستثمرون في إعلانهم عن المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، إن السفينة التي يبلغ طولها 220 متراً سيتم إطلاقها في عام 2024، وستوفر للمشترين رفاهية وخصوصية اليخت الخاص، جنباً إلى جنب مع فرصة التواصل في مجتمع نابض بالحياة من الملاك ذوي القواسم المشتركة.

وسيطلق على اليخت العملاق اسم سومينو Somnio، وسيكون أطول بأكثر من 40 متراً من حامل الرقم القياسي الحالي "عزام"، المملوك للعائلة المالكة في أبوظبي، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز".

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قاد المشروع كارل لو سويف، المليونير الأميركي الذي أسس واحدة من أكبر شركات العناية بالبشرة في أستراليا، "برايفت فورميولا إنترناشونال"، ويدير الآن شركة Somnio Global، وهي مجموعة للتكنولوجيا المستدامة.

وكانت السفن السكنية سمة من سمات سوق الرحلات البحرية منذ عام 2002، عندما أطلق قطب الشحن النرويجي كنوت كلوستر ResidenSea، أول شركة تبني سفينة بحرية حيث يمتلك الناس شققاً على متنها كما لو كانت إجازة للإيجار.

وستكلف الشقق الموجودة على متن Somnio أكثر من 9.5 مليون يورو، وسيقرر الملاك بشكل جماعي خط سير الرحلة السنوي. وسيحتوي اليخت على نادٍ شاطئي، بالإضافة إلى استضافة محادثات من قبل العلماء الذين يستخدمون معدات على متن اليخت لدراسة البيئات البحرية.

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