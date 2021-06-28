لهذه الأسباب.. يترقب المساهمون توزيعات سخية للبنوك الأميركية

قال المحلل المالي في IG، منتصر صفي الدين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن النتائج الإيجابية بشأن أرباح البنوك الأميركية جاءت مع مساعدة البنك الاحتياطي الفيدرالي للبنوك عقب الجائحة، مع وجود سيولة كبيرة لدى البنوك، لا سيما البنوك الكبيرة.

وأضاف صفي الدين، أن تذبذب أسعار الأسهم يكون إيجابيا للبنوك، ورغم تراجعات أسواق الأسهم وانخفاض أسعار العقارات لا تزال السيولة متوفرة لدى البنوك الأميركية.

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خضع 23 مصرفاً أميركياً لاختبار الضغط، ما وضع سيناريوهات لما يمكن أن يحصل لرؤوس أموال البنوك في سيناريوهات معينة للصدمات الاقتصادية.

وقد افترض السيناريو الأسوأ هذا العام انكماش الاقتصاد بنسبة 4% وارتفاع البطالة إلى 10.3% وانهيار أسواق الأسهم بنسبة 55%.

وأظهرت حصيلة الاختبار أن متوسط كفاية الشريحة الأولى من رأس المال (tier 1 capital) لدى البنوك يمكن أن يهبط في أسوأ السيناريوهات إلى 10.6%، ليظل أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 4.5%.

وقد سجل Goldman Sachs وWells Fargo أدنى معدل لكفاية رأس المال في هذا السيناريو، عند 8.8%، وتفوق عليهما Citigroup بنسبة 9.4%، ثم Bank of America بـ 9.9%، ثم JPMorgan بـ 10.7%، وجاءت النتيجة الأفضل بين البنوك الكبرى لـ Morgan Stanely بكفاية رأسمال تصل إلى 12.7%.

إلا أن هذه النتائج القوية قد لا تكون وحدها كافية لمنح توزيعات كبيرة، فكثيرون لا يزالون يذكرون ما قدمه الاحتياطي الفيدرالي من دعم للبنوك لتتجاوز جائحة كورونا، ويقولون إن الوقت لم يحِن لفتح الخزائن للمساهمين.