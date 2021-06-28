مع طرح حصة للاكتتاب.. كل ما تريد معرفته عن "إس تي سي حلول"

وسط زخم متوقع للإدراجات والطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية، وافقت هيئة السوق المالية على طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" تعادل 20%، من أسهمها للاكتتاب العام.

وضمن حلقة أخرى من حلقات النمو، يأتي طرح شركة "إس تي سي حلول"، ليعزز من أداء ونمو الشركة مستقبلاً، حيث واصلت منذ تأسيسها في أبريل 2002 في السعودية، التوسع والنمو، عبر تقديم خدمات الإنترنت وتشغيل مشاريع الاتصالات ونقل ومعالجة المعلومات في السوق السعودي، فيما يقع مركزها الرئيس ونشاطها التشغيلي في المملكة.

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وكان الدافع الأكبر لنمو أداء "إس تي سي حلول"، مع استحواذ شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، في ديسمبر 2007، على كامل الحصص في رأسمال الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة والبالغ 100 مليون ريال.

وخلال عام 2020، تم زيادة رأسمال "إس تي سي حلول" ليصبح 1.2 مليار ريال، بحسب التقرير السنوي لشركة الاتصالات السعودية.

وبحسب التقرير فإن "إس تي سي حلول" قامت خلال الربع الرابع من عام 2017، بتأسيس شركة المدفوعات الرقمية السعودية "STC Pay"، في المملكة برأسمال قدره 100 مليون ريال لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، وخلال الربع الثالث من 2019، انتقلت ملكية شركة المدفوعات الرقمية السعودية من شركة "إس تي سي حلول" إلى شركة الاتصالات السعودية، دون أي أثر مالي على مستوى المجموعة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة "إس تي سي حلول"، فإنها تعتبر المزود الأول لخدمات تقنية المعلومات في المملكة للسنة الخامسة على التوالي، بخبرة لسنوات طويلة في مجال حلول تقنية المعلومات.

وتعمل "إس تي سي حلول" في 35 مدينة سعودية بعدد عملاء يزيد على 24 ألف عميل، ولديها شراكات مع 150 شركة عالمية.

وتهدف الشركة إلى قيادة الرقمنة عبر كامل سلسلة القيمة في مجال تقنية المعلومات لضمان نمو الأعمال وازدهار المجتمع.

وتعمل "إس تي سي حلول" في 8 قطاعات هي الرعاية الصحية والعقارات والتعليم، والقطاع الحكومي، والنفط والغاز، والخدمات المصرفية، والوسائط والاتصالات، بالإضافة إلى دراسات الحالة.

ويرأس مجلس إدارة "إس تي سي حلول"، النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال لمجموعة stc، رياض معوض، بينما يشغل عمر عبدالله النعماني، منصب الرئيس التنفيذي للشركة.