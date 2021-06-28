"الذئب المحارب".. سياسة صينية قد تغير نظام السوق العالمي

بينما يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بمرور 100 عام على تأسيسه هذا الأسبوع، حذر أحد المحللين من "الخطر الهائل" من عدوان بكين المتزايد على المسرح العالمي.

وقال مدير مركز آرثر روس للدراسات الاجتماعية في آسيا، والذي يدرس العلاقات الأميركية الصينية، أورفيل شيل، إن عدوان الصين، إلى جانب صعود جيشها، يمكن أن يؤدي إلى "حادث عسكري، وحتى صدام عسكري".

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وأضاف شيل لشبكة "CNBC": "إذا حدث ذلك، فقد يكون بمثابة نهاية لحلم الصين، ويمكن أن ينهي نظام السوق العالمي، وقد يكون انقلاباً للعديد من الأشياء التي نعرفها اليوم".

ويرى أن دبلوماسية "الذئب المحارب"، وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الصين، حيث تبدو عازمة على فعل ما تريد بغض النظر عما يعتقده أي شخص آخر، تمثل خطراً كبيراً.

يأتي ذلك، حيث فرضت الصين عقوبات تجارية على أستراليا، ودارت اشتباكات عسكرياً مع الهند على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وسيطرت فعلياً على أجزاء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث يوجد لدى الصين والعديد من دول جنوب شرق آسيا مطالبات إقليمية متداخلة.

كما أصبح الدبلوماسيون الصينيون في الخارج أكثر عدوانية ضد الدول الأخرى، سواء على المستوى الشخصي أو عبر التغريدات على تويتر، حيث أطلق بعض المحللين على هذا النهج اسم "دبلوماسية الذئب المحارب".

دعم محلي

من ناحية أخرى، تتراكم الضغوط الدولية على الصين، وتحرص الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن على حشد حلفائها لشجب انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الإنسان والممارسات غير السوقية.

وفي مارس، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا - عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ الغربية. وردت بكين بفرض عقوبات عليها.

قال روبرت دالي، مدير معهد كيسنجر للصين والولايات المتحدة التابع لمركز ويلسون، إن هذا الضغط لم يضعف الدعم المحلي للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني شي جين بينغ.