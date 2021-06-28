5 محللين: هذه أفضل أسهم للاستثمار على المدى الطويل

وضع محللو وول ستريت، قائمة من الأسهم التي يعتقدون أنها مهيأة للارتفاع على المدى الطويل وتقدم حالياً قيمة جيدة، والتي اختارها المحللون أصحاب الترتيب المرتفع على موقع TipRanks.

وفيما يلي خمسة أسهم يعتقد المحللون أنها ستكون الأفضل أداءً في وول ستريت، ويمكنها الاستمرار في الارتفاع، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

FIGS

فيجز، هي شركة ملابس صحية موجهة مباشرة إلى المستهلك (DTC) تصمم منتجات مريحة ودائمة. على مدى الأيام الخمسة الماضية، ارتفعت الأسهم بنسبة 33%.

وظهر الاسم في العديد من التوصيات الصعودية مؤخراً، بما في ذلك توصية من محلل شركة أوبنهايمر، جيسون هلفشتاين، حيث حدد السعر المستهدف عند 45 دولار مع التوصية بالشراء.

ووفقاً لـ هلفشتاين، فإن شركة فيجز لديها 1.3 مليون عميل نشط، شكل العملاء المتكررون 62% من إيرادات السنة المالية 2020، ارتفاعاً من 52% في السنة المالية 2018.

وما يقرب من 55% من عملاء FIGS النشطين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

مجموعة زيلو

بالنسبة لمحلل BTIG جاك فولر، تعكس شركة العقارات والإيجارات زيلو غروب Zillow Group فرصة استثمارية مثيرة. على هذا النحو، كرر كبير المحللين تصنيف الشراء وهدف السعر 202 دولار، مما يضع احتمالية الارتفاع عند 75%.

تايلر تكنولوجيز

تعد تايلر تكنولوجيز Tyler Technologies شركة برمجيات تخدم القطاع العام، تم اعتبارها "اختياراً جديداً" من قبل المحلل في شركة بيرد، روب أوليفر، حيث أوصى بالشراء، مع سعر مستهدف بقيمة 500 دولار للسهم، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 12%.

وقال أوليفر: "لطالما كنا معجبين بشركة تايلر بسبب الحواجز العالية لمنافستها.

وفي نهاية شهر أبريل، كشفت شركة Tyler Technologies أنها أكملت استحواذها على NIC، وهي مزود حلول للمدفوعات الحكومية الرقمية.

باي بال

أعلنت PayPal مؤخراً أنه اعتباراً من 2 أغسطس، ستغير العديد من هياكل التسعير الخاصة بها في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات ستؤثر فقط على التجار الأميركيين الذين ليس لديهم ترتيبات تسعير مخصصة.

بعد هذا التطور، التزم جيسون كوبفيربيرج المحلل في بنك أوف أميركا للأوراق المالية بتصنيف الشراء الخاص به. علاوة على ذلك، فقد ترك أيضاً هدف السعر البالغ 323 دولاراً دون تغيير، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 13%.

واستناداً إلى تقديرات المحللين، يمكن أن تصل المساهمة المحتملة في إيرادات عام 2022 من زيادة الأسعار إلى 2%. ومع ذلك، فقد تم تضمين هذا بالفعل في توجيهات الإدارة لهذا العام وما بعده.

"هب غروب"

تم اختيار هب غروب Hub Group حديثاً كأحد أفضل أفكار كوين الصغيرة لعام 2021 من قبل المحلل جيسون سيدل. تمشيا مع نهجه المتفائل، حيث كرر تصنيف الشراء على شركة التسويق متعددة الوسائط. علاوة على ذلك، فقد صعد السعر المستهدف من 77 دولاراً إلى 83 دولاراً (احتمال ارتفاع 23%).

وأوضح سيدل فرضيته الصاعدة، قائلاً: "يبدو أن HUBG في وضع جيد للاستفادة من الأحجام القوية، وتجديدات أسعار العقود القوية، والتحسن المتوقع في إنتاجية السكك الحديدية".

خلال عام 2020، جاء حوالي 60% من إيرادات الشركة من القطاع متعدد الوسائط، "السوق الذي استمر في التحسن منذ عام حتى تاريخه ولا يزال في وضع جيد للاستفادة من تخفيف الازدحام في سلسلة التوريد، والذي ينبغي أن يقلل التكاليف".