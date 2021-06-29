أكبر 10 أثرياء في العالم.. الرابحون والخاسرون في 2021

خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، شهدت قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم تغيراً كبيراً. وفيما تسبب تدخل إيلون ماسك في سوق العملات المشفرة في زعزعة السوق وتهاويها بنسب كبيرة، كان الخاسر الوحيد في قائمة أكبر 10 أثرياء على مستوى العالم.

وتشير البيانات التي أعدتها "العربية.نت" إلى أن 9 من بين أكبر 10 أثرياء زادت ثرواتهم بنسب ضخمة، فيما واجه إيلون ماسك خسائر طفيفة رغم إثارته الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.

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في صدارة القائمة، جاء الملياردير جيف بيزوس الذي زادت ثروته بنسبة 6.4% رابحاً نحو 12 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 187 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 199 مليار دولار في الوقت الحالي. وفي المركز الثاني حل إيلون ماسك الذي تراجعت ثروته بنسبة 0.26% خاسراً نحو 0.5 مليار دولار بعدما تراجعت ثروته من 188.5 مليار دولار إلى 188 مليار دولار.

وفيما حل الملياردير برنار أرنو في المركز الثالث، فقد قفزت ثروته بنسبة 52.6% رابحاً نحو 60 مليار دولار بعدما زادت ثروته من 114 مليار دولار في بداية 2021 إلى 174 مليار دولار في الوقت الحالي. وجاء الملياردير بيل غيتس في المركز الرابع، وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 10.6% ليربح نحو 14 مليار دولار بعدما زادت ثروته من 132 مليار دولار إلى نحو 146 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاء الملياردير مارك زوكربيرغ الذي قفزت ثروته بنسبة 32.13% رابحاً 32.1 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 99.9 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 132 مليار دولار في الوقت الحالي. فيما سجلت ثروة الملياردير لاري بيغ الذي حل في المركز السادس بين أكبر أثرياء العالم، ارتفاعاً بنسبة 37.4% رابحاً 30.5 مليار دولار بعدما زادت ثروته من 81.5 مليار دولار إلى نحو 112 مليار دولار.

وجاء الملياردير سيرغي برين في المركز السابع، وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 38.14% ليربح 30.1 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من 78.9 مليار دولار إلى نحو 109 مليار دولار. وسجلت ثروة الملياردير وارن بافيت الذي حل في المركز الثامن بين أثرياء العالم، ارتفاعاً بنسبة 15.8% رابحاً 13.8 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من 87.2 مليار دولار إلى نحو 101 مليار دولار.

وحل الملياردير ستيف بالمر في المركز التاسع بين قائمة أكبر أثرياء العالم، وسحلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 20.4% رابحاً نحو 16.4 مليار دولار بعدما زادت ثروته من مستوى 80.4 مليار دولار إلى نحو 96.8 مليار دولار. فيما سجلت ثروة الثري لاري إليسون ارتفاعاً بنسبة 17.8% رابحاً نحو 14 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 78.6 مليار دولار إلى نحو 92.6 مليار دولار.