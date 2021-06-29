شركة تمر للعربية: الاستحواذ على "مامز ورلد" يدعم انتشارها ويمول توسعاتها 

قال محمد طاهر المدير التنفيذي لمجموعة تمر، إن السبب وراء الاستحواذ على موقع مامز ورلد Mumzworld لتسويق المنتجات الخاصة بالأطفال والأمهات، هو وجود تطابق مثالي بين الشركتين.

ومامز ورلد أكبر شركة للتجارة لبيع المنتجات للأمهات والأطفال ومقرها الإمارات، وتوفر 250 ألف منتج على منصتها.

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وأضاف في حديثه للعربية أن هناك تطابقا مثاليا بين الشركتين، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على دعم الشركة لتحقيق طموحاتها وتمويلها للتوسع في أسواق الخليج.

وبينما رفض التصريح على قيمة الصفقة، أشار طاهر إلى أن الجزء الأكبر من الصفقة جرى تمويله من الموارد الذاتية لمجموعة تمر، كما حصلت على تمويل جزئي خارجي.

وأشار إلى أنه جرى الاستحواذ على غالبية الشركة، وما تبقى من الأسهم هي عبارة عن حصص الشركاء المؤسسين لها، مؤكدا أن تواجدهم ضروري للحفاظ على استمرارية الإدارة على المدى القصير والمتوسط وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن هذا الاستحواذ سيمكن شركة مامز ورلد من توسيع نطاق عملها وزيادة قائمة المنتجات والأصناف التي تقدمها من خلال الأصناف التي توزعها والتي توردها شركة تمر.

وفيما يتعلق بالاستحواذات المستقبلية لشركة تمر، قال طاهر إنه لا يوجد خطط على المدى القريب لاستحواذات مشابهة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "تمر" تعمل في مجال الرعاية الصحية والخدمات اللوجيتسية.

وأكد أن الشركة لديها مشاريع لتوطين صناعة الدواء والمعدات الطبية في السعودية، وفي شراكة مع شركات دولية من أجل تقديم حلول لوجستية متكاملة ومتخصصة للمملكة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.