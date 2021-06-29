طعّمت 4% من سكانها فقط بلقاح كورونا.. لكنها تفوقت على أميركا

قالت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، إن الهند تفوقت على الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح كوفيد المعطاة حتى الآن. فبينما أدارت الهند ما مجموعه 323،663،297 جرعة حتى الآن، استخدمت الولايات المتحدة 323،327،328 جرعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "indianexpress"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على تويتر: "الهند تحقق إنجازاً جديداً في لقاح كوفيد-19 وتتفوق على الولايات المتحدة الأميركية في العدد الإجمالي لجرعات كوفيد المُعطاة".

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وعلى الرغم من تفوق الهند في العدد الإجمالي لعمليات التطعيم، إلا أن الولايات المتحدة قامت بتطعيم 46.5% من سكانها البالغين بشكل كامل، وفقاً لبيانات Our World in Data، مقابل تطعيم الهند لنحو 4% فقط من سكانها بشكل كامل.

ويرجع السبب في تخلف الهند عن الولايات المتحدة في عملية التطعيم الكامل لسكانها إلى البداية المتأخرة بنحو شهر، حيث بدأت الهند حملة التطعيم في 16 يناير.

ويوم الأحد الماضي، قامت الهند بتقديم ما يصل إلى 1،721،268 جرعة لقاح لسكانها.