ليس إيلون ماسك هذه المرة.. تغريدة من ملياردير مكسيكي تقفز ببيتكوين

ارتفعت عملة بيتكوين أمس الاثنين، بعد أن قال ريكاردو ساليناس بلييغو، مالك بنك Banco Azteca المكسيكي، إنه يحث بلاده على قبول العملة المشفرة وشجع متابعيه على تويتر لشرائها.

وكتب على تويتر يوم الأحد: "أنا وبنكي نعمل على أن نكون أول بنك في المكسيك يقبل بيتكوين".

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وكان بلييغو صريحًا بشأن دعمه لعملة بيتكوين، حيث دعا متابعيه على تويتر الذين يزيد عددهم عن 906000 شخص "للشراء الآن وليس البيع".

ويمتلك بلييغو أيضًا TV Azteca، ثاني أكبر شبكة تلفزيونية في المكسيك، و Grupo Elektra، شركة خدمات مالية وتجزئة. وتبلغ ثروته الصافية حوالي 16 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

وقفزت عملة بيتكوين بنحو 4.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 34200 دولار، وفقًا لـ Coindesk.

لقد مرت العملات المشفرة بفترة صعبة خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفضت عملة بيتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65000 دولار في أبريل، إلى 28800 دولار الأسبوع الماضي، بعد أن صعدت الصين حملتها الصارمة على العملات المشفرة.

وفي وقت تحاول بيتكوين العودة من انهيار الأسبوع الماضي، فإن شبح زيادة القيود التنظيمية قد يحد من الأسعار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حظر المنظم المالي البريطاني Binance، أكبر بورصات للعملات المشفرة في العالم، من تقديم خدمات معينة في البلاد. وقالت هيئة الرقابة اليابانية يوم الجمعة إن Binance غير مرخص لها بالقيام بأعمال تجارية في البلاد.

أمس الاثنين، شارك راندال كوارلز، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، ملاحظات لاذعة حول آفاق بيتكوين. وقال: "عوامل الجذب الإضافية الرئيسية لبيتكوين هي حداثتها وإخفاء الهوية.. السرية ستجعلها هدفًا مناسبًا للتدقيق الشامل بشكل متزايد من قبل جهات إنفاذ القانون.. الذهب سوف يلمع دائمًا، وعامل الجِدة، بحكم التعريف، يتلاشى".

وأضاف: "ستظل عملة بيتكوين وأمثالها، وفقًا لذلك، استثمارًا محفوفًا بالمخاطر ومضاربة بدلاً من كونها وسيلة دفع ثورية، بالتالي من غير المرجح أن تؤثر على دور الدولار الأميركي"، وفق ما نقلته CNN.