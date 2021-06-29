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مصير مجهول.. ثري روسي يترك بيتكوين بمليار دولار بعد موته غرقاً

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

مصير مجهول.. ثري روسي يترك بيتكوين بمليار دولار بعد موته غرقاً

عُثر على جثته على سواحل كوستاريكا غارقاً

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دبي - العربية.نت

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توفي الملياردير ميرسيا بوبيسكو، تاركاً وراءه ثروة ضخمة من العملات الافتراضية، يشار إلى أنه الأكبر في الملكيات الفردية لـ "بيتكوين".

ويُعتقد أن الملياردير الرائد في بيتكوين يمتلك أكثر من مليار دولار من العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، مما يجعله، أحد أكبر المالكين الأفراد للأصل المشفر.

ووفقاً لموقع Teletica.com، فقد مات بوبيسكو قبالة ساحل كوستاريكا، حيث أشارت الصحيفة إلى أن أجنبياً قد غرق في بلايا هيرموسا دي جارابيتو، في مدينة بونتاريناس، في كوستاريكا، ووصف الضحية بأنه "من أصل بولندي" يبلغ من العمر 41 عاماً.

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وكان يُنظر إلى بوبيسكو، على أنه رائد في الأصول الرقمية وواحد من أوائل المتبنين لها. ووفقاً لمقال في مجلة "Bitcoin" كتبه، بيتيه رايز، أن بوبيسكو كان معروفاً ببدء MPEx، وهي بورصة للعملات المشفرة، تأسست في نفس وقت إطلاق بورصة كوينباس غلوبال.

وفي منتصف أبريل هذا العام، كانت حيازات بوبيسكو من بيتكوين تصل قيمتها إلى ما يقرب من ملياري دولار، وفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع تراجع أسعارها بصورة حادة من مستوى 65 ألف دولار إلى 34295 دولاراً، انخفضت قيمة الثروة إلى نحو مليار دولار.

ولم تشر الصحيفة الإسبانية أو مجلة "بيتكوين"، إلى أين ستذهب ممتلكات بوبيسكو المشفرة.

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