مساعدا كارلوس غصن يكشفان خطة هروبه.. وهذا ما تقاضياه!

قال الأميركيان اللذان ساعدا رئيس شركة نيسان موتور السابق في الهروب من اليابان إلى بر الأمان في لبنان، إن مساعدة كارلوس غصن على الفرار من المحاكمة في اليابان كان خطأ، وإنهما يأسفان عليه بشدة.

وأبدى مايكل تيلور أشد الندم على مساعدة كارلوس غصن على الهروب، وقال: "لقد ساعدت كارلوس غصن على الهروب من اليابان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة. إنني آسف بشدة لأفعالي وأعتذر بصدق عن التسبب في صعوبات للعملية القضائية وللشعب الياباني".

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وفي جلسة استماع قبل أسبوعين، وافق مايكل وابنه بيتر على تأكيدات المدعين بأنهما ساعدا غصن على الهروب من البلاد في نهاية عام 2019. وتم تسليمهما إلى اليابان من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ويواجهان حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى بتهمة إيواء مجرم أو تمكينه من الفرار.

وقال بيتر تيلور: "بعد أكثر من 400 يوم في السجن، كان لدي الكثير من الوقت للتفكير". كلاهما وقفا وانحنيا بعمق بعد الإدلاء بتصريحاتهما. "أتحمل كل المسؤولية وآسف بشدة لأفعالي".

ووصف كيف علم أن غصن يريد الهروب، وأن ابنة عم غصن كانت أخت زوجته، مما ضغط عليه لمساعدة المدير التنفيذي السابق لشركة صناعة السيارات.

وتم إحضار عائلة تايلور إلى اليابان في مارس لمواجهة اتهامات تتعلق بتورطهم في هروب غصن من اليابان، حيث كان يواجه اتهامات بسوء السلوك المالي. بعد إخفاء نفسه في قضية معدات صوتية وتهريبه على متن طائرة خاصة، شق المدير التنفيذي السابق للسيارات طريقه إلى بيروت، حيث يقيم حالياً.

ويمثل الاعتراف بالذنب وإظهار الندم، محاولة من تايلور إلى إصدار حكم سريع وعقوبة مخففة. لقد قضوا بالفعل وقتاً في الولايات المتحدة. على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم أخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار الأحكام في اليابان.

قالت وزارة الخارجية إنها ستبلغ الحكومة اليابانية بالوقت الذي قضاه آل تايلور حتى يمكن أخذه في الاعتبار، وفقاً لرسالة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز.

ومن المقرر إصدار الحكم عليهم في وقت لاحق من شهر يوليو.

تفاصيل الخطة

قال مايكل تيلور إنه وصل إلى اليابان في 29 ديسمبر 2019 من أجل التخطيط للهروب البري لغصن، كما كشف أيضاً عن وجود خطة بديلة للهروب عبر البحر.

ورداً على أسئلة المدعي العام الياباني، قال تيلور: "قالوا لي إنه كان ينبغي عدم توجيه التهم، وأن دفع الكفالة لم يكن جريمة".

وقدم بيتر تايلور مزيداً من التفاصيل حول صلات عائلته بغصن، الذي طلب منه في يوليو 2019 القيام ببعض الأعمال من أجله في الأفلام الوثائقية الرقمية، كما شهد بيتر أنه تلقى 862.500 دولار مقابل خدماته وأيضاً لدور والده في تهريب غصن.