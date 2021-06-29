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وزير قطاع الاعمال: إنتاج مصر من الغزل والنسيج يرتفع إلى 188 ألف طن خلال عامين

اقتصاد مصر

وزير قطاع الاعمال: إنتاج مصر من الغزل والنسيج يرتفع إلى 188 ألف طن خلال عامين

من 35 ألف طن حاليا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق إن إنتاج المصانع المصرية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية سيرتفع من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن خلال عامين بنحو 4 أضعاف.

وأضاف في حديثه للعربية أن تم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى، وهو يمثل جزءا صغيرا من خطط مصر لتطوير القطاع بشكل كامل في عدة مناطق في البلاد.

وأوضح أن هذا المصنع يقع على مساحة 62 ألف متر، وينتج 30 ألف طن من الغزل يوميا، وهو ما يرفع إنتاج المحلة الكبرى، أكبر قلاع الغزل والنسيج في مصر، من 10 آلاف طن إلى 48 ألف طن يوميا بدخول المصنع الجديد و6 مصانع أخرى.

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وفي حديث سابق اليوم مع العربية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الحكومية المصرية، أحمد مصطفى، إن الشركة وقعت عقدا لإنشاء 7 مصانع غزل ونسيج، مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، ويعد الخامس الذي جرى توقيعه مع كبرى شركات الإنشاء المحلية.

وأضاف مصطفى في حديثه للعربية أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتبعها 31 شركة، وجاري إعادة هيكلتها من جميع النواحي، وسيتم دمج تلك الشركات، لتصبح 9 شركات، من خلال استحواذ الشركات الكبرى على الشركات الأخرى.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتكلف 23 مليار جنيه مصري وبدأت منذ عام والآن في منتصف طريقها، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تركيب الآلات في المصانع وبدء الإنتاج في 2022.

وأشار إلى أن تمويل إنشاء المصانع الجديدة يتم من خلال تمويل ذاتي لدى الشركة، أما الآلات فيتم تمويلها من خلال قرض دولي من بنوك أوروبية بضمان وزارة المالية بقيمة 540 مليون يورو.

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