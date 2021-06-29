"فيسبوك" تتجاوز حاجز التريليون دولار للمرة الأولى

باتت شركة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، خامس شركة أميركية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، حيث انضمت إلى أقرانها، أبل ومايكروسوفت، وأمازون، والشركة الأم لـ"غوغل" (ألفابيت).

وأغلقت أسهم الشركة على ارتفاع بنسبة 4.2% عند 355.64 دولاراً أميركياً بعد صدور حكم قانوني يؤيد رفض دعوى احتكار قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية وائتلاف المدعين العامين في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

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ويستمد فيسبوك تقريباً جميع إيراداته من الإعلانات المخصصة التي تظهر لمستخدمي الشبكات الاجتماعية فيسبوك وإنستغرام.

وتمتلك الشركة أيضاً نشاطاً تجارياً مزدهراً للأجهزة، حيث قدمت منتجات مثل جهاز الاتصال بالفيديو Portal وسماعات الواقع الافتراضي Oculus والنظارات الذكية، والتي من المقرر إطلاقها في وقت ما هذا العام.

وقامت فيسبوك بطرحها العام الأولي في مايو 2012، حيث ظهرت لأول مرة بقيمة سوقية قدرها 104 مليارات دولار.

وعانت الشركة من انخفاض هائل بنسبة 19% في عام 2018، بعد أن سجلت إيرادات مخيبة للآمال وأرقاماً ضعيفة للمستخدمين في الربع الثاني من ذلك العام، حيث جاء هذا الانخفاض وسط عدد من الفضائح وقتها، بما في ذلك تسريب البيانات والأخبار المزيفة، وأبرزها فضيحة Cambridge Analytica، حيث قامت شركة البيانات بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك واستخدمتها في أنشطة مرتبطة بحملة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2016.

وعلى الرغم من الفضائح، كانت فيسبوك قادرة على التعافي، واستمرت في توسيع قاعدة مستخدميها وزيادة متوسط إيراداتها بشكل مطرد لكل مستخدم، حيث ارتفع سعر السهم الآن بأكثر من 90% منذ 27 يوليو 2018.