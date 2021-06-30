السوق السعودية على موعد مع عام حافل بالوافدين الجدد

رغم التحديات التي خلقتها جائحة كورونا، يبدو أن السوق الرئيسية في السعودية على موعد مع عام حافل بعمليات الإدراج الجديدة، وسط عدد كبير من الطروحات الأولية بعضها تم بالفعل والبعض الآخر منتظر.

فبعد إدراج شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، في الأول من مارس من هذا العام، وشركة ذيب لتأجير السيارات في 29 من الشهر ذاته، تتركز الأنظار الآن على شركة التنمية الغذائية التي طرحت 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال. وقد حددت الشركة النطاق السعري بين 59 و67 ريالا للسهم.

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هذا إضافة إلى الطرح المرتقب للشركة العربية للتعهدات الفنية، التي ستطرح 15 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، وطرح العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لمجموعة STC، والمعروفة بـ"إس تي سي حلول".

الشركة ستطرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من رأس المال، وتتخصص "إس تي سي حلول" في تقديم الخدمات والحلول في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية. ويبلغ عدد عملاء الشركة أكثر من 24 ألف عميل.

ومن أبرز الشركات التي نتوقع أن تطرح أيضا هذه السنة، شركة تداول التي تحولت في أبريل الماضي إلى شركة قابضة باسم "مجموعة تداول"، وتضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: "تداول" و"مقاصة" و"إيداع" و"وامض. وقد جاء التغيير تهيأ للطرح العام

كذلك من المرتقب طرح وحدة الكيماويات المتخصصة التابعة لشركة سابك، وهو ما يأتي تماشيا مع خطة الشركة لإعادة هيكلة أعمالها إلى وحدات أعمال استراتيجية.

كما ننتظر طرح حصة في شركة أكوا باور التي تعمل في مجال تزويد الطاقة وتحلية المياه، وتشمل محفظتها 64 محطة قيد التشغيل في 13 دولة. وقد رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في أكوا باور إلى 50% في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن ثمة 203 شركات مدرجة حاليا في السوق الرئيسية التي تقارب قيمتها السوقية 10 تريليونات ريال.