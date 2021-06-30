المملكة المتحدة تقطع حلقة الوصل بين بيتكوين وأنظمة المدفوعات

دفع حظر المملكة المتحدة، بورصة العملات المشفرة باينانس ماركتس Binance Markets، إلى ظهور سؤال جديد على السطح، وهو "ما الفائدة من تحقيق أرباح بعملة بيتكوين إذا لم تتمكن من تحصيلها؟"، حيث يواجه عملاء باينانس Binance، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، هذا السؤال بعد أن تم فصل حساباتهم فجأة عن أحد أنظمة الدفع الرئيسية في المملكة المتحدة.

فبعد أيام من إصدار هيئة السلوك المالي FCA، أمراً لـ باينانس بوقف جميع الأنشطة المنظمة في بريطانيا، توقفت شركة الأصول الرقمية عن السماح لعملائها بسحب الجنيهات عبر شركة فاستر بايمنتس Faster Payments، وهي خدمة تستخدمها البنوك الكبرى. كما أوقفت التحويلات بالبطاقات المصرفية بالجنيه الإسترليني.

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يأتي ذلك، فيما تصر باينانس على أن حظر FCA لا يؤثر على أعمالها وتؤكد أن ربط الحسابات ستتم إعادتها لوضعها، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولا يزال بإمكان العملاء نقل ممتلكاتهم إلى منصات أخرى. لكن التوقف المفاجئ يسلط الضوء على مشكلة رئيسية للعالم الحر للعملات المشفرة. مع استثناء ملحوظ للسلفادور، لا توجد دولة تستخدم عملة بيتكوين كعملة قانونية – وحتى إيلون ماسك تراجع عن خططه لقبولها في شراء سيارات تسلا.

وتضع الإجراءات الأخيرة التصور الكامل لتوجه معظم الحكومات حول العملات المشفرة، والتي يدفع تشفير أطراف التعامل بها إلى توسيع استخداماتها في غسيل الأموال والعمليات الإجرامية عبر الإنترنت أو التهريب.

وأصبحت الحكومات أكثر اهتماماً بالعملات المشفرة وأكثر تعقيداً، وتفكر معظم البنوك المركزية الكبرى على الأقل فيما إذا كانت ستصدر عملاتها الرقمية الخاصة، بينما بدأت هيئات الرقابة المصرفية والأوراق المالية في إدخال منصات التشفير ضمن نظامها الرقابي، حيث تأتي خطوة إيقاف باينانس بعد مطالبة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة العام الماضي شركات الأصول المشفرة بالتسجيل لديها وإثبات امتثالها لقواعد مكافحة غسيل الأموال.

وقالت الهيئة إن نحو 90% من الشركات التي قدمت أوراق تسجيلها سحبت تلك الطلبات مرة أخرى بدلاً من تلبية معايير FCA، وفي كندا، وبدأت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بورصات العملات المشفرة غير المسجلة، مما دفع باينانس للانسحاب.

على الجانب الأخر يرى مؤيدو العملات المشفرة أن حملات التضييق الأخيرة، تشير في مضمونها إلى نضوج سوق التشفير عالمياً ووجود أصول رقمية لدى مؤسسات مالية كبرى وهو الأمر الذي أطلق صيحات التحذير من المخاطر وطالب الكثير من منصات التشفير بالامتثال للأنظمة المالية التقليدية.

وحتى الآن، تمكنت باينانس ومنصات التشفير الأخرى من العمل مع عدد أقل من الموظفين وفحوصات أقل تفصيلاً على العملاء من نظرائهم في التمويل التقليدي. إلا أن هذا الوضع المتساهل يكاد يكون من المؤكد إغلاقه قريباً، مما يفرض خياراً صعباً على الصناعة.

وسيؤدي الكثير من التدقيق إلى إبعاد المتبنين الأوائل الذين عززوا نموهم السريع. ولكن بدون أنظمة وضوابط مناسبة، فإن جاذبية العملة المشفرة تكون محدودة. حيث تعد منصة كوينباس Coinbase، أحد أكبر المنصات في العالم، مثال على ذلك.

ففي الوقت الذي اعتبر إدراجها المباشر في إبريل الماضي في بورصة ناسداك بمثابة تأكيد على وجود القطاع في المستقبل، إلا أن أسهمها تراجعت بأكثر من 20% عن سعر إغلاق اليوم الأول.