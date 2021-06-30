بلومبرغ: "أدنوك" تدرس الاستحواذ على حصة في "مصدر"

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك- الاستثمار في شركة مصدر لتطوير الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون أحد أكبر صفقات صناعة الطاقة الخضراء هذا العام، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "بلومبرغ".

وقالت المصادر، إن أدنوك تجري محادثات أولية للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في مصدر، حيث أبدت اهتمامها بمحفظة الشركة من مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة وشبكات شحن المركبات الكهربائية.

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ومن شأن الصفقة أن تساعد شركة أدنوك، إحدى أكبر مستكشفي الطاقة في العالم، على تنويع محفظتها إلى أصول أكثر حيادية للكربون.

يأتي ذلك، فيما ذكرت مصادر "بلومبرغ"، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - "طاقة"- درست في السابق استثماراً محتملاً في مصدر.

استثمرت شركة "مصدر"، المملوكة لصندوق أبو ظبي السيادي، وشركة مبادلة للاستثمار، أكثر من 7 مليارات دولار منذ تأسيسها في عام 2006 لتصبح واحدة من أكبر مطوري الطاقة النظيفة في العالم، مع أصول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

ولم تؤكد المصادر ما إذا كان قرار الاستحواذ نهائي من عدمه أو ستؤدي المناقشات الحالية إلى صفقة. فيما امتنع ممثلو أدنوك وطاقة ومبادلة عن التعليق. ولم يرد متحدث باسم مصدر على طلب للتعليق.

وتخطط شركة "طاقة"، التي يسيطر عليها صندوق الثروة السيادية بأبوظبي ADQ، لخفض تعرضها لأصول النفط والغاز الطبيعي في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين. كما تريد الشركة زيادة نسبة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 30% من محفظتها خلال العقد القادم.