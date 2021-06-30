توريث "بيتكوين" صار ممكناً.. شركات للعملات المشفرة تحل المعضلة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مدون بيتكوين والملياردير ميرسيا بوبيسكو، الذي يُعتقد أنه أحد أكبر مالكي العملة المشفرة في العالم، توفي في حادث غرق قبالة ساحل كوستاريكا. ويُعتقد أن بوبيسكو، البالغ من العمر 41 عامًا، يمتلك وحدات بيتكوين بما تفوق قيمته المليار دولار.

الآن، يتساءل الجميع في عالم العملات المشفرة حول ما سيحدث لهذه الثروة المشفرة التي يمتلكها.

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هذه ليست المرة الأولى التي يُفقد فيها قدر كبير من بيتكوين نتيجة وفاة المالك، أو فقدان كلمة السر، أو الأخطاء العرضية في النظام أو الحوادث. ففي عام 2019، أدت وفاة جيرالد كوتن، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا، إلى إحداث صدمة عندما أخبرت زوجته المستثمرين بأن مفاتيح محافظ العملاء الخاصة التي تصل قيمتها إلى 135 مليون دولار من العملات المشفرة، كانت بحوزة زوجها فقط.

في حادثة أخرى، فقد جيمس هاولز من المملكة المتحدة، 7500 بيتكوين قام بتعدينها وتخزينها على قرص صلب، عندما ألقى به عن غير قصد أثناء تنظيف منزله في عام 2013. ووفقًا للأسعار الحالية، فإن تلك الحيازة من بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 255 مليون دولار.

كل هذه الحالات تعيد النقاش حول مسألة استرداد العملة المشفرة في حال وقوع مثل هذه الحوادث.

بشكل أساسي، ما يجعل الأصول المشفرة واحدة من أكثر أشكال الأصول أمانًا هو أيضًا "لعنة"، ففي حالة فقدان الوصول إلى المحفظة الرقمية بسبب وفاة المالك أو في أي حالة أخرى، حينها تختفي العملة المشفرة المخزنة في المحفظة، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق "مفتاح" أو كلمة سر فريدة، إلى الأبد.

تم فقدان ما يقرب من 4 ملايين بيتكوين بقيمة 30 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لـ Coincover شركة تأمين وحماية العملات المشفرة. ولحل هذه المشكلة، توصلت منصات تبادل العملات المشفرة وخدمات المحفظة إلى حلول للمساعدة في الوصول إلى العملات المشفرة في حال وفاة المالك.

على سبيل المثال، طورت Coinbase أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة، عملية نقل أصول العملة المشفرة المخزنة في محافظها في حالة وراثة الأصل، عند تقديم شهادة وفاة المالك إلى جانب الوصية الأخيرة له.

بالمثل، تعاونت Coincover ومقرها المملكة المتحدة مع شركة BitGo لتخزين بيتكوين التي تتخذ من بالو ألتو في كاليفورنيا مقراً لها، لتقديم أداة Cryptocurrency Will. وهناك منصات أخرى تعمل على تطوير أنظمة لاسترداد العملة المشفرة في مثل هذه الظروف المؤسفة.

وتقوم الأداة على عمل الشركة كوصي على مفتاح النسخ الاحتياطي، حيث يمكن للشركتين فقط في حال وفاة المستثمر، فتح المحفظة واسترداد الأموال، من خلال منح الورثة المحتملين بطاقة "إخطار" تحمل رقماً خاصاً. لذلك، بات بإمكان الأشخاص الاستفادة من استثمار العملة المشفرة بعد وفاة أحد أقربائهم.

وبينما لا تزال منصات العملات المشفرة تطور أنظمة تجعل أصول العملة المشفرة قابلة للاسترداد في سيناريوهات معينة، دون المساس بضمانات الأمان والتحكم في الأصول المشفرة، تقدم Cryptocurrency Will حلاً مؤقتًا إلى أن يكون ثمة أنظمة أفضل.