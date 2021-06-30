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طائرة تعترض منطقة إطلاق صاروخ "سبيس إكس".. وماسك ينفعل

فالكون 9 رئيسية
صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس
إيلون ماسك

طائرة تعترض منطقة إطلاق صاروخ "سبيس إكس".. وماسك ينفعل

سبيس إكس تطلق صاروخاً للفضاء كل تسعة أيام

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دبي - العربية.نت

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كانت سبيس إكس على بعد ثوانٍ من إطلاق مهمتها العشرين لهذا العام يوم الثلاثاء عندما توقف العد التنازلي بسبب دخول طائرة إلى نطاق الإطلاق، مما أدى إلى تأخير المهمة لمدة يوم على الأقل.

وغرد الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك للتعبير عن إحباطه بشأن التأخير، مكرراً الانتقادات السابقة التي وجهها بشأن اللوائح المتعلقة بأعمال إطلاق الصواريخ.

وكتب ماسك في تغريدة: "دخلت طائرة منطقة الابتعاد"، وهي عملاقة بشكل غير معقول".

وأضاف، "ببساطة لا توجد طريقة يمكن للبشرية من خلالها أن تصبح حضارة ترتاد الفضاء دون إصلاح تنظيمي كبير. وأضاف أن النظام التنظيمي الحالي معطل".

وصعد ماسك من انتقاداته لقواعد الإطلاق هذا العام، مع إطلاق سبيس إكس صواريخ فالكون 9 بوتيرة كبيرة، حيث يتم إطلاق صاروخ كل تسعة أيام، وأيضاً إجراء اختبارات تطوير متعددة لصواريخها من طراز ستارشيب، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكتب ماسك في يناير بعد تعطيل إطلاق أحد صواريخ ستارشيب: "على عكس قسم الطائرات، الذي يؤدي بصورة جيدة، فإن قسم الفضاء التابع لإدارة الطيران الفيدرالية لديه هيكل تنظيمي معطل بشكل أساسي". "قواعدهم مخصصة لعدد قليل من عمليات الإطلاق القابلة للاستهلاك سنوياً من عدد قليل من المرافق الحكومية. وبموجب هذه القواعد، لن تصل البشرية أبداً إلى المريخ".

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