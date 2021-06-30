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طيران الإمارات تتوقع نقل 450 ألف مسافر خلال يوليو

طيران الإمارات
طيران الإمارات
طيران الإمارات

طيران الإمارات تتوقع نقل 450 ألف مسافر خلال يوليو

تشغيل 1600 رحلة خلال الشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تتوقع شركة طيران الإمارات أن يسافر أكثر من 450 ألف مسافر عبر مركزها في دبي الشهر المقبل وسط زيادة في الطلب خلال الصيف.

وستكون أكثر أيام شركة الطيران ازدحاماً هي "عطلات نهاية الأسبوع القادمة"، حيث تتوقع تشغيل أكثر من 1600 رحلة طيران خلال هذه الفترة.

وقالت طيران الإمارات في بيان إنه من المتوقع أن تبدأ حركة الركاب المرتفعة يوم الأربعاء وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.
وأضافت الشركة، أن ما يقرب من 100 ألف مسافر سيصلون على متن رحلاتها إلى دبي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ولاستيعاب الزيادة الكبيرة خلال عطلة العيد، تعمل طيران الإمارات على زيادة قدرتها إلى حوالي 90% من مستويات ما قبل الوباء. حيث أعادت مطارات دبي فتح صالة ومبنى تم إغلاقهما في مارس 2020.

وتضررت طيران الإمارات بشدة من الوباء بشكل خاص، مع القيود الحدودية الواسعة النطاق التي تمنع المسافرين من القيام برحلات عبر القارات التي تتخصص فيها الشركة. حيث أوقفت معظم أسطولها من طائرات إيرباص SE A380 العملاقة، في حين أن طائراتها من طراز بوينغ 777 كانت تعاني مع انخفاض حمولات الركاب واتجهت لنقل البضائع بشكل أساسي في الوقت الحالي.

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