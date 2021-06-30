"التجاري الدولي" للعربية: مؤسسات دولية ترغب في الاكتتاب بالسندات الخضراء المقبلة

أعلن البنك التجاري الدولي عن فتح باب الاكتتاب، لأول إصدار لسندات خضراء في السوق المصرية وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية.

وتبلغ قيمة الطرح 100 مليون دولار عن طريق سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.

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وستستخدم العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه، من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، كدعم للعملاء الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامه، بالإضافة إلى تمويل مصروفات المباني الخضراء التابعة للبنك بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.

وأعلن البنك عن تأكيد مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار، بعدما كان يعتزم الاكتتاب فقط في 65 مليون جنيه فقط.

ومن المنتظر أن يطلق البنك إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الجاري، لتحديد شروط الحصول على تمويل، ومعايير الاختيار للمشروعات التي سيتم تمويلها.

ويقوم البنك التجاري الدولي بدور مدير الطرح، على أن يقوم مكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني وشركة ديلويت بدور المراجعة.

وفي لقاء مع العربية، قالت هبة عبد اللطيف رئيسة إدارة المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي مصر، إن إدارة البنك لديها رؤية متوسطة الأجل لربحية البنك وتأثير أعماله، ومردود التغير المناخي والبيئية والاجتماعية على تمويلاته، لذلك يستهدف أخذ القرار الائتماني بناء على أساس بيئية.

وأوضحت أن هذا الطرح يؤكد ثقة مؤسسة التمويل الدولية في البنك، خاصة بعدما أعلنت عن اكتتابها في كامل الإصدار.

وأشارت إلى أن البنك أجرى محادثات مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية، وأبدوا رغبتهم في الدخول بإصدارات السندات الخضراء للبنك القادمة.

وذكرت أن طموحات البنك أن يستخدم التمويل لأكبر قاعدة من العملاء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، ومن أهم القطاعات التي يسعى البنك لتمويلها المباني الخضراء، سواء التجارية أو السكنية.

وأوضحت أن البنك تعاون مع خبير بيئي مستقل، وهي شركة تابعة لمؤسسة موديز، وقام بإعداد مراجعة على إطار العمل، و"أكدوا على الإطار الذي تم وضعه من ناحية كيفية اختيار المشاريع .. هناك 7 إلى 8 معايير" سيتم اختيار العملاء المؤهلين على أساسها.