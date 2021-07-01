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خلال 16 عاماً.. الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء نصف سنوي

سوق السعودية
السوق السعودية
سوق السعودية

خلال 16 عاماً.. الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء نصف سنوي

ارتفاع أسعار النفط وبرنامج الحكومة لتنويع الاقتصاد دعما السوق بقوة

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دبي - العربية.نت

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أنهت الأسهم السعودية أفضل نصف أول في 16 عاماً، بعد صعودها 26% في 2021 حتى الآن.

ودعم ارتفاع أسعار النفط والمشاريع الحكومية، بما في ذلك برنامج "شريك" الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين شركات القطاع الخاص المحلية من الوصول إلى استثمارات بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وهو الأمر الذي دعم الأسهم المدرجة في المملكة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد كشف في شهر مارس عن تعهد 24 شركة سعودية باستثمار تريليوني ريال حتى عام 2025، و3 تريليونات ريال بحلول 2030.

ويقترب مؤشر تداول والذي يضم جميع الأسهم من مستوى رئيسي يبلغ 11000 نقطة.

من جانبه، أشار مدير صندوق فيم بارتنرز، جنيد فاروق، إلى زخم كبير في السوق، وارتفاع كبير في معنويات المتداولين.

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