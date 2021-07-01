مخترع الإنترنت باع الشفرة الأصلية مقابل 5.4 مليون دولار بهذه الطريقة!

بيعت الشفرة الأصلية لشبكة الويب العالمية في شكل أصل غير قابل للاستبدال NFT، والتي كتبها مخترع الإنترنت، تيم بيرنرز لي، مقابل 5.4 مليون دولار في مزاد عقدته دار مزادات سوذبيز Sotheby’s.

وتم إنشاء الكود كرمز غير قابل للاستبدال أو NFT من قبل السير الإنجليزي المهندس بيرنرز لي هذا العام، ويمثل ملكية العديد من العناصر الرقمية منذ أن اخترع شبكة الإنترنت العالمية في عام 1989.

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ويتكون البيع فعلياً من شهادة ملكية قائمة على تقنية سلاسل الكتل blockchain للملفات التي تحتوي على شفرة المصدر الأصلية لشبكة الويب العالمية. وبلغ السعر النهائي 5434500 دولار، وكان نصف المزايدين جدداً على رابع أكبر دار للمزادات في العالم "سوذبيز"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان".

وتعد شبكة الويب العالمية، أو "web"، نظاماً للتنقل والوصول إلى المعلومات على الإنترنت.

ويعتبر البعض الأصل غير القابل للاستبدال، ذا قيمة لأن أساسه في سلاسل الكتل يؤكد أنه فريد من نوعه وقد تم إنشاؤه رسمياً، أو "صكه"، بواسطة بيرنرز لي شخصياً.

بدورها، قالت الرئيسة العالمية للعلوم والثقافة الشعبية في دار المزادات "سوذبيز"، كاساندرا هاتون: "إن الرمزية والتاريخ وحقيقة أنها أتت من المبدع نفسه هو ما يجعلها ذات قيمة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يجمعون الأشياء لهذه الأسباب بالضبط".

وأوضحت أن الرمز تم عرضه في منتدى عام، وبدأ المزاد بسعر 1000 دولار، وتم ترك الباقي للسوق والتي حددت السعر النهائي للرمز المشفر.

وتتضمن عملية الشراء للرمز غير القابل للاستبدال، محتوى شفرة الإنترنت المكونة من حوالي 9555 سطراً من التعليمات البرمجية المكتوبة في 1990-1991، وتصوراً متحركاً مدته 30 دقيقة للرمز، وملصقاً رقمياً للرمز، ورسالة رقمية كتبها بيرنرز لي في يونيو 2021، تعكس اختراعه.

تقول الرسالة: "نظراً لأن الناس على ما يبدو يقدرون النسخ الموقعة من الكتب، أصبح لدينا الآن تقنية NFT، وأعتقد أنه قد يكون من الممتع إنشاء نسخة موقعة من الشفرة الأصلية لمتصفح الويب الأول".

عملية البيع هي الأحدث في سلسلة من التحركات من قبل دور المزادات التقليدية لاحتضان الأصول القائمة على تقنية بلوكتشين، والتي انتشرت بشكل كبير في أوائل عام 2021.