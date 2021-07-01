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نيسان تتوسع في ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية أوروبياً

نيسان للسيارات
شركة نيسان
سيارات كهربائية

نيسان تتوسع في ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية أوروبياً

مصنع للسيارات وآخر للبطاريات بتكلفة 1.4 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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ستنشئ شركة نيسان موتور مركزاً جديداً بقيمة 1.4 مليار دولار لتصنيع السيارات الكهربائية في بريطانيا، كجزء من تجديد شركة صناعة السيارات لاستراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، وتعزيز برنامج رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة صناعة السيارات، اليوم الخميس، في بيان إنها ستنفق ما يصل إلى 423 مليون جنيه إسترليني لإنتاج سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل في مصنعها في سندرلاند في شمال إنجلترا، وستستثمر "إنفيجن إيه إي إس سي" 450 مليون جنيه إسترليني لتوسيع صناعة خلايا البطارية.

من جانبه، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون في بيان إن شراكة الاستثمار، التي تضم مجلس مدينة سندرلاند، "هي تصويت كبير على الثقة في المملكة المتحدة وعمالنا ذوي المهارات العالية في الشمال الشرقي". وأضاف: "هذه لحظة محورية في ثورة السيارات الكهربائية وتأمين مستقبلها لعقود قادمة".

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وستنشئ Envision منشأة لتصنيع البطاريات بسعة سنوية تبلغ 9 جيجاوات في الساعة، بزيادة من 1.7 جيجاوات في الساعة التي تعمل بها حالياً.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفجين، لي زانغ، الذي يقود الشركة الأم الصينية Envision AESC، إن المصنع سيكون جاهزاً في عام 2024 على أقرب تقدير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وأعلنت مجموعة إنفيجن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستنفق ما يصل إلى 2.4 مليار دولار على مصنع للبطاريات في شمال فرنسا، لتشغيل المركبات الكهربائية التي تصنعها شركة رينو.

وقالت نيسان إن الاستثمارات ستخلق أكثر من 900 وظيفة في عملياتها في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 750 وظيفة جديدة في منشأة Envision AESC التي سيتم بناؤها بالقرب من مصنع تجميع المركبات.

وأصبحت بريطانيا ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا خلال الربع الأول من هذا العام، بعد ألمانيا. ومن المتوقع أن يتسارع الطلب مع بدء الحظر الحكومي على بيع سيارات البنزين اعتباراً من عام 2030.

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