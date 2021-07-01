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Eurasia Group للعربية: "أوبك+" ستمنع ارتفاع النفط فوق 80 دولاراً للبرميل

أوبك بلس

Eurasia Group للعربية: "أوبك+" ستمنع ارتفاع النفط فوق 80 دولاراً للبرميل

تجتمع الدول المنضوية في تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط اليوم

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Eurasia Group، أيهم كامل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن أسعار النفط حالياً تتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، وارتفاعها فوق 80 دولاراً ليس مفيداً بشكل كبير للسعودية وروسيا، لاسيما أن روسيا ترفض بشكل قاطع بناء أي مجال لشركات النفط الصخري الأميركي لزيادة الإنتاج، بينما المخاوف الكبيرة للسعودية هي الطلب على النفط في آسيا وهو ضعيف جداً بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وأضاف، أيهم كامل، أن اجتماع اليوم سيقرر بشكل ما منع ارتفاع الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل.

تجتمع الدول المنضوية في تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط، اليوم الخميس، ويتوقع أن تتفق على زيادة الإنتاج في آب/أغسطس لتغطية الطلب والحد من ارتفاع أسعار الخام.

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وقال كامل، إن "قرار زيادة الإنتاج محسوم بشكل كبير، لكن لم تقر كمية زيادة الإنتاج ويوجد تباين بين السعودية وروسيا بشأنها، وأعتقد أن السعودية تفضل زيادة بين 500 إلى 700 ألف برميل، لكن الوفد الروسي سوف يطالب بزيادة مليون برميل أو أكثر، فيما الرأي السعودي سيكون الوجهة الأساسية لقرار "أوبك+" ولن تكون هناك زيادة بكمية كبيرة في شهر أغسطس 2021.

وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Eurasia Group، إن انتشار متحور دلتا لفيروس كورونا في الأسواق النامية يمكن أن يعرقل التعافي الاقتصادي في 2021 و2022، بينما في البلاد المنتشر بها حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، سيكون خطر "متحور دلتا" أخف بسبب قدرة الاقتصاديات على التأقلم مع إغلاقات محدودة.

وأضاف أن المسألة الأساسية هي انتشار "متحور دلتا" في آسيا، وهناك تردد لزيادة إنتاج "أوبك+" بسبب مخاوف من انتشار "متحور دلتا".

وعادت أسعار الخام إلى المستويات التي سجّلت آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو أمر يدعم عادة الآراء المؤيدة لزيادة الإنتاج.

وسينطلق الاجتماع بمؤتمر عبر الإنترنت تعقده الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

وبعد أربع ساعات، ستنضم إليها الدول العشر المنتجة للنفط بقيادة روسيا، والتي تشكّل مع أعضاء أوبك ما يعرف بتحالف "أوبك+".

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