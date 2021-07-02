حادث مروع.. أسرع سيارة من "تسلا" تحترق أثناء قيادتها

اشتعلت النيران في سيارة تسلا حديثة من طراز S Plaid ليلة الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بينما كان المالك يقودها، وفقًا لما نشرته شبكة CNBC الأميركية.

وبدأت تسلا تسليم طراز S Plaid، وهو إصدار جديد عالي الأداء من سياراتها الكهربائية الرائدة، خلال يونيو، بعد أن قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في بودكاست Joe Rogan Experience إنهم سيبدأون التسليم في فبراير الماضي.

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وأوضح ماسك في أبريل أن تطوير السيارة ينطوي على "تحديات أكثر مما كان متوقعًا"، وأضاف: "لقد تطلب الأمر قدرًا كبيرًا من التطوير لضمان أن بطارية سيارات S و X الجديدة آمنة".

وقال محامو مالك السيارة لشبكة CNBC إنه لاحظ دخانًا قادمًا من مؤخرة سيارته 2021 Model S Plaid، وحاول فتح الأبواب لكنه اضطر إلى الخروج من السيارة بالقوة، حيث بدا أن الأقفال معطلة. وبعد أن غادر السيارة، بدأت تتحرك من تلقاء نفسها واشتعلت النيران فيها.

وقال مسؤول الإطفاء لشبكة CNBC، إن طاقمين من رجال الإطفاء عملوا في مكان الحادث لأكثر من 3 ساعات للتعامل مع حالة الطوارئ.

وكما ذكرت NBC News مؤخرًا ، يمكن أن تستهلك حرائق بطارية السيارة الكهربائية ما يزيد عن 25000 جالون من الماء، ليتم إخمادها بالكامل. وبالمقارنة، يمكن إخماد حريق سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عادي بحوالي 300 جالون من الماء.

وقالت CNBC إنه سيجري التحقيق بشكل مستقل لمحاولة تحديد سبب الحريق. وقال مسؤول الإطفاء إن فرقه كانت على اتصال مع شركة تسلا التي ستكشف عن مزيد من المعلومات عبر السجلات العامة قريبًا.

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لشبكة CNBC، إن الإدارة على علم بحريق سيارة تسلا في ولاية بنسلفانيا، وإنها على اتصال بالوكالات المعنية والشركة المصنعة لجمع المزيد من المعلومات حول الحادث.

وأضاف المتحدث: "إذا أظهرت البيانات أو التحقيقات وجود عيب أو وجود خطر متأصل على السلامة، فإن الإدارة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية العملاء".

ومن المتوقع أن تكشف تسلا عن عدد المركبات التي أنتجتها وسلمتها في الربع الأخير في الأيام المقبلة. فيما لم تذكر بعد عدد السيارات الجديدة من طراز S أو S Plaid التي سلمتها للعملاء.