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دولة عربية تتخطى سيشيل وتحتل المركز الأول عالمياً في تطعيم كورونا

مركز فحص كورونا في أبوظبي اقتصاد الإمارات
أحد مراكز تلقي لقاح كورونا
لقاح كورونا

دولة عربية تتخطى سيشيل وتحتل المركز الأول عالمياً في تطعيم كورونا

أكثر من 72.1% من السكان تم تطعيمهم بشكل كامل

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دبي - العربية.نت

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تفوقت الإمارات العربية المتحدة على سيشيل لتصبح الدولة الأكثر تلقيحاً في العالم، وفقاً لمتتبع بلومبرغ للقاحات.

وقدمت الإمارات حتى الآن 15.5 مليون جرعة، وهي كافية لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين والبالغ عددهم 10 ملايين نسمة، فيما أعطت سيشيل جرعات كافية لتغطية 71.7% من سكانها الذين يقل عددهم عن 100000 نسمة.

ومع ذلك، ظلت الحالات في الإمارات مرتفعة. حيث قامت الولايات المتحدة برفع تحذير السفر إليها إلى أعلى مستوياته. فيما حظرت المملكة العربية السعودية السفر مؤقتاً.

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وتراوح عدد الإصابات اليومية عند حوالي 2000 منذ مارس من ذروة بلغت حوالي 4000 في فبراير. ومع ذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة تختبر عدداً أكبر من الأشخاص للفرد مقارنة بمعظم الدول ولديها أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم.

وعلى عكس البلدان الأخرى، تجنبت الإمارات إلى حد كبير عمليات الإغلاق منذ إنهاء الإغلاق العام الماضي.

ويعتمد برنامج التطعيم في الإمارات على لقاحات من فايزر، وأسترازينيكا، وسينوفارم، كما كشفت وكالات عن اعتماد وزارة الصحة ووقاية المجتمع للقاح مودرنا ضمن الاستخدام الطارئ.

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