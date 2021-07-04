بلومبرغ: الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن صحيفة "غلف نيوز"، أن الإمارات وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وافقت على التسجيل الطارئ للقاح بعد التجارب السريرية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما يعتمد برنامج التطعيم في دولة الإمارات والتي أصبحت مؤخراً الأكثر تطعيماً في العالم بعد تجاوز سيشيل، على لقاحات فايزر، وأسترازينيكا، بالإضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني.

وقدمت الإمارات حتى الآن 15.5 مليون جرعة تكفي لتغطية 72.1% من سكانها والمغتربين الذين يبلغ عددهم 10 ملايين نسمة بواقع جرعتين لكل شخص.

وفي إجراء استباقي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن بدء دراسة تكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة، كخطوة استباقية جديدة في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتوفير الحماية لكافة أفراد المجتمع من جميع الفئات ضد الإصابة.

وأقرت دائرة الصحة- أبوظبي إجراء الدراسة الجديدة تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، وتتولّى الدائرة تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.

وتهدف الدراسة إلى مراقبة الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم في 900 طفل من كافة الجنسيات، وذلك بهدف تطعيم الأطفال في المستقبل القريب.