.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلومبرغ: الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
لقاح كورونا

بلومبرغ: الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"

الإمارات الأولى عالمياً في التطعيم ضد كورونا بعد تخطي سيشيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن صحيفة "غلف نيوز"، أن الإمارات وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وافقت على التسجيل الطارئ للقاح بعد التجارب السريرية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما يعتمد برنامج التطعيم في دولة الإمارات والتي أصبحت مؤخراً الأكثر تطعيماً في العالم بعد تجاوز سيشيل، على لقاحات فايزر، وأسترازينيكا، بالإضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني.

"السعودي الفرنسي" يقر توزيع أرباح 6.5% عن النصف الأول من 2021 أسواق المال سوق السعودية "السعودي الفرنسي" يقر توزيع أرباح 6.5% عن النصف الأول من 2021

وقدمت الإمارات حتى الآن 15.5 مليون جرعة تكفي لتغطية 72.1% من سكانها والمغتربين الذين يبلغ عددهم 10 ملايين نسمة بواقع جرعتين لكل شخص.

وفي إجراء استباقي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن بدء دراسة تكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة، كخطوة استباقية جديدة في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتوفير الحماية لكافة أفراد المجتمع من جميع الفئات ضد الإصابة.

وأقرت دائرة الصحة- أبوظبي إجراء الدراسة الجديدة تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، وتتولّى الدائرة تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.

وتهدف الدراسة إلى مراقبة الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم في 900 طفل من كافة الجنسيات، وذلك بهدف تطعيم الأطفال في المستقبل القريب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك! انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك!
مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول "أفتقد أمي"
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد