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بلومبرغ: إمارة الشارقة تخطط لطرح صكوك بـ750 مليون دولار

عقارات الشارقة مناسبة
إمارة الشارقة
اقتصاد الإمارات

بلومبرغ: إمارة الشارقة تخطط لطرح صكوك بـ750 مليون دولار

تسارع وتيرة طرح الديون الدولية قبل اتجاه البنوك المركزية لرفع العائد

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دبي - العربية.نت

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اختارت حكومة الشارقة بنوك الاستثمار لجمع أكثر من 750 مليون دولار من طرح صكوك إسلامية، مدفوعة بتكاليف التمويل المنخفضة تاريخياً مع تعرض مواردها المالية لضغوط.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن البيع يمكن أن يحدث في أقرب وقت في الأيام المقبلة، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم. ورفض ممثل عن حكومة الشارقة التعليق، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تسارعت وتيرة طرح الديون عربياً وعالمياً، قبل اجتماعات لجان السياسات النقدية في البنوك المركزية عالمياً خلال فصل الصيف ورفع العوائد على أدوات الدين للسيطرة على موجات التضخم المتوقعة.

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وجمعت قطر للبترول 12.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أكبر عملية بيع سندات في الأسواق الناشئة هذا العام. وفي الأسابيع الأخيرة، جمعت أرامكو السعودية 6 مليارات دولار في طرح سندات من 3 شرائح بينما استفادت تركيا وكينيا وسلطنة عمان سوق الديون أيضاً.

بدورها، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز في أبريل درجة ديون الإمارة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت أن يظل صافي الدين الحكومي العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024 حتى في ظل عجز مالي كبير.

كما توقعت ستاندرد أند بورز انتعاش النمو الاقتصادي في الشارقة بنسبة 4% هذا العام بعد انكماش بنحو 10% في عام 2020.

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