جيف بيزوس يستقيل من "أمازون" غداً.. وهذه وصفته للنجاح المهني!

يرى مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية، الملياردير جيف بيزوس، أن أحد أهم الأشياء التي عليك القيام بها لتحقيق نجاح كبير في حياتك المهنية، هو بناء الثقة والحفاظ على السمعة الطيبة، لكن هذا ليس بالأمر السهل.

وفي مقال، كتب خبير القيادة، ونائب رئيس الابتكار في Massive Alliance، توم بوبومارونيس، لشبكة "CNBC"، أنه في محادثة غير مباشرة في منتدى ريغان للدفاع الوطني في عام 2019، وضع بيزوس 4 أشياء يفعلها لكسب ثقة الناس:

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1. القيام بأشياء صعبة

قال بيزوس: "الطريقة التي تكتسب بها الثقة، والطريقة التي تطور بها سمعتك، هي القيام بأشياء صعبة مراراً وتكراراً".

واستخدم بيزوس، الذي يخطط للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في 5 يوليو، الجيش الأميركي كمثال، والذي يعتبر أحد أكثر المؤسسات الموثوقة في البلاد "بهامش كبير"، وفقاً لمؤسسة ومعهد ريغان.

ويأتي السبب في تمتع الجيش بهذه المصداقية والسمعة العالية هو أنه، مراراً وتكراراً، وعقداً بعد عقد، قام بأشياء صعبة بشكل جيد.

2. إذا قلت إنك ستفعل شيئاً ما، فافعله

ويرى بيزوس، أنه أمر معقد أيضاً، "لأنه من أجل القيام بالأشياء الصعبة بشكل جيد، يجب أن تتمتع بالنزاهة والكفاءة. هذا يعني أن تفعل ما قلت إنك ستفعله – وتسلمه".

وقال بيزوس، إن أمازون تقدم أكثر من مليار طرد سنوياً: "نقول إننا سنفعل ذلك، ومن ثم نقوم بذلك بالفعل".

3. مواقف مثيرة للجدل

بينما يمكن للمرء أن يجادل في أن الأشخاص الذين يتفقون معهم يميلون إلى أن يكونوا جديرين بالثقة ولديهم نوايا حسنة، لا يعتقد بيزوس أن هذا هو الحال دائماً.

وقال "يعجب الناس عندما تقول لا، لن نفعل ذلك بهذه الطريقة"، وتؤدي هذه الطريقة إلى احترام الناس لتفكيرك ورأيك وخطوات شركتك.

4. الوضوح

وأضاف بيزوس، أن الوضوح عامل أخر حاسم ومهم في المعادلة، "إذا كنا واضحين أننا سنفعل ذلك ولن نفعل ذلك، فيمكن للناس الاشتراك أو عدم المشاركة".

وأوضح: "نحن نعيش في ديمقراطية كبيرة بها الكثير من الآراء". "أريد أن أعيش في مكان يمكن أن يختلف فيه الناس ويمكنهم العمل معاً. لا أريد أن أفقد ذلك. يحق للناس إبداء آرائهم، ولكن من مسؤولية فريق القيادة العليا أن يقول لا ".

وتدعم العديد من الدراسات استراتيجية بيزوس لبناء الثقة.

فوفقاً لتجربتين تم نشرهما في دراسة أجريت عام 2000، وجد الباحثون 3 عوامل لبناء الثقة: "التكرار الذي يتفاعل فيه الوصي والموثق، وكفاءة الوصي واتساق السلوك السابق للوصي".

كما أشارت دراسة أخرى، نُشرت في Academy of Management Review، إلى أنه في العديد من تجارب "نمذجة الثقة"، اعتُبر "الاتساق والنزاهة" من الضرورات الأساسية.

ولاحظ الباحثون أن "المتابعة المتكررة" هي العنصر الأكثر أهمية في توليد الثقة القائمة على المعرفة.