كورونا يقضي على حياة 6 أشخاص تم تطعيمهم بهذه اللقاحات!

قتل فيروس كورونا 6 أشخاص تم تطعيمهم بالكامل في سيشيل، التي تعاني من ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 على الرغم من تقدمها للمرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة التطعيم الكامل لسكانها.

وقال مفوض الصحة العامة في الدولة الجزيرة، جود جيديون، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن خمسة من هؤلاء حصلوا على لقاح كوفيشيلد، وهو نسخة هندية من لقاح أسترازينيكا، فيما حصل السادس على لقاح سينوفارم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما تم تخصيص كوفيشيلد بشكل أساسي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً في سيشيل. وقال جيديون إن كل من ماتوا يعانون من أمراض خطيرة.

وأضاف جيديون، إن الزيادة في الإصابات، التي ارتفعت في بداية مايو وظلت عند مستويات مرتفعة من وقتها، ترجع على الأرجح إلى وصول متغير دلتا شديد العدوى، والذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

وقال جيديون: "يبدو أن دلتا جاءت في سيشيل في مايو، وهو ما يفسر الزيادة في بداية مايو". وأضاف "نفترض أن غالبية الحالات التي تم رصدها في شهر مايو كانت من هذا النوع".