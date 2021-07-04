.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كورونا يقضي على حياة 6 أشخاص تم تطعيمهم بهذه اللقاحات!

لقاح كورونا
لقاح كورونا
فيروس كورونا

كورونا يقضي على حياة 6 أشخاص تم تطعيمهم بهذه اللقاحات!

زيادة الإصابات ارتفعت بداية مايو وواصلت الزيادة بسبب متغير دلتا شديد العدوى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل فيروس كورونا 6 أشخاص تم تطعيمهم بالكامل في سيشيل، التي تعاني من ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 على الرغم من تقدمها للمرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة التطعيم الكامل لسكانها.

وقال مفوض الصحة العامة في الدولة الجزيرة، جود جيديون، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن خمسة من هؤلاء حصلوا على لقاح كوفيشيلد، وهو نسخة هندية من لقاح أسترازينيكا، فيما حصل السادس على لقاح سينوفارم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جيف بيزوس يستقيل من "أمازون" غداً.. وهذه وصفته للنجاح المهني! قصص اقتصادية ثروات جيف بيزوس يستقيل من "أمازون" غداً.. وهذه وصفته للنجاح المهني!

يأتي ذلك، فيما تم تخصيص كوفيشيلد بشكل أساسي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً في سيشيل. وقال جيديون إن كل من ماتوا يعانون من أمراض خطيرة.

وأضاف جيديون، إن الزيادة في الإصابات، التي ارتفعت في بداية مايو وظلت عند مستويات مرتفعة من وقتها، ترجع على الأرجح إلى وصول متغير دلتا شديد العدوى، والذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

وقال جيديون: "يبدو أن دلتا جاءت في سيشيل في مايو، وهو ما يفسر الزيادة في بداية مايو". وأضاف "نفترض أن غالبية الحالات التي تم رصدها في شهر مايو كانت من هذا النوع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد