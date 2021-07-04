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كيف عززت كورونا من الاستثمار في تكنولوجيا التعليم؟

فيروس كورونا

كيف عززت كورونا من الاستثمار في تكنولوجيا التعليم؟

ذهبت غالبية الاستثمارات الجديدة إلى شركات ناشئة في الصين والهند

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دبي - العربية.نت

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بعد العديد من الصعوبات التي واجهتها، يبدو أن تكنولوجيا التعليم أو الـEdTech تحظى أخيرًا بالاهتمام اللازم، لا سيما في ظل كورونا، فقد حصل القطاع على 12 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2020، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار في 2019.

ويبدو أن صناديق الاستثمار تراهن هذه المرة على شركات التعليم عن بعد، لتتعدى كونها ترند أو ضرورة أثناء كورونا بل لتصبح خياراً للعديد من الأهالي والطلبة حتى ما بعد كورونا.

وذهبت غالبية الاستثمارات الجديدة إلى شركات ناشئة في الصين والهند، والآن قطاع تكنولوجيا التعليم في أوروبا يجتذب الأنظار.

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وحصلت شركة GoStudent ومقرها فيينا، مؤخراً على تمويل بـ244 مليون دولار من صناديق استثمارية كبرى، مثل SoftBank وTencent، في جولة تقدر قيمة الشركة التي يبلغ عمرها خمس سنوات عند 1.67 مليار دولار، ما يجعلها أول يونيكورن في هذا القطاع في أوروبا.

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