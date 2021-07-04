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لهذا السبب لم تغير بيانات الوظائف الأميركية توقعات أسعار الفائدة؟

اقتصاد أميركا

لهذا السبب لم تغير بيانات الوظائف الأميركية توقعات أسعار الفائدة؟

تسارع نمو الوظائف الأميركية في يونيو الماضي

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دبي - العربية.نت

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قال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، مجد دوله، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن عدم تغير التوقعات بشأن سياسة الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، عقب ارتفاع عدد الوظائف المضافة بالاقتصاد الأميركي إلى 850 ألف وظيفة، في يونيو الماضي، يعود إلى أن نسبة 40% من الوظائف المضافة كانت في قطاع السياحة والترفيه والضيافة، وتلك القطاعات تشمل موظفين برواتب متدنية وبالتالي لن يضغط ذلك على التضخم بشكل كبير.

وأضاف مجد دوله أن من بين الأسباب أيضاً، أن الاقتصاد الأميركي لا يزال على بعد 6.8 مليون وظيفة من وضعه قبل جائحة كورونا، ولذلك المشوار طويل لعودة الاقتصاد الأميركي لطبيعته، ولهذا ارتفعت الأسواق لأن التوقعات مستمرة بأن أسعار الفائدة سيبدأ الحديث عنها في 2023.

وأشار مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، إلى أن بعض البنوك الأميركية ضاعفت توزيعات الأرباح، وأصبحت عوائد الاستثمار فيها مقارنة بالعوائد على السندات مغرية، وذلك بحسب البنك المُستثمر فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن أسهم البنوك الأميركية حققت ارتفاعات خلال السنة.

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