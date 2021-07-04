هل تتمكن إيران من وقف انهيار عملتها مع تعيين محافظ جديد؟

قبل أيام، قرر رئيس إيران حسن روحاني، تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، حيث تأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من تولي الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خاضها المحافظ السابق عبد الناصر همتي والذي تمت إقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي في مايو الماضي حتى يتمكن من خوض سباق الانتخابات.

والمحافظ المقال كان سفيرًا لإيران في الصين ما بين عامي 2016 و2018، ورئيسًا للبنك المركزي الإيراني ما بين عامي 2018 و2021. وهو عضو في حزب كوادر البناء، أحد أحزاب اليمين التقليدي.

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وشهدت سوق الصرف الإيرانية العديد من الضغوط خلال فترة تولي "همتي" منصب محافظ البنك المركزي في 2018، حيث انهارت سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. وتشير البيانات إلى أن الدولار تمكن من الارتفاع بنسبة 120% خلال فترة رئاسة المحافظ المقال للبنك المركزي الإيراني.

وتشير البيانات إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قفز من مستوى 114.1 ألف ريال في بداية عام 2018 إلى مستوى 250 ألف ريال في الوقت الحالي، ما يعني أن الدولار الأميركي حقق مكاسب تقترب من 136 ألف ريال خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ومنذ أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 8 من مايو من العام 2018، شهدت العملة الإيرانية إنهياراً غير مسبوق لم تسجله منذ عام 1979. وعقب قرار الانسحاب الأميركي، ردت إيران بانتهاك عدد من القيود النووية المفروضة عليها.

وفي مؤتمر صحافي، أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أنه تم تعيين أكبر كوميجاني محافظا للبنك المركزي في إيران.

و"كوميجاني" ليس جديدا على البنك، بل هو أحد كبار قادته بالفعل وعمل مع عبد الناصر همتي خلال الفترة التي شهدت أكبر انهيار في سعر العملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي.

وتدور تساؤلات حول قدرة المحافظ الجديد في دعم عملة إيران في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين كميجاني بهذا المنصب قبل نحو شهر من انتهاء فترة ولاية روحاني، حيث من المقرر أن يتسلم الرئيس الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية مطلع أغسطس المقبل. وأدار المحافظ الجديد، البنك المركزي الإيراني بالوكالة بعدما أقال الرئيس حسن روحاني عبد الناصر همتي من منصبه في 30 من مايو الماضي.