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رونالدو في المقدمة.. المؤثرون الأعلى أجراً على إنستغرام

كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحافي (رويترز)
ثروات

رونالدو في المقدمة.. المؤثرون الأعلى أجراً على إنستغرام

يجني في المتوسط 1.6 مليون دولار في كل مرة

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دبي - العربية.نت

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فقدت شركة كوكا كولا أكثر من 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعدما قام كريستيانو رونالدو بإزاحة زجاجتين من كوكا كولا من أمام الكاميرا، خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2021، في خطوة لتشجيع الناس على تناول المشروبات الصحية، وشرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية.

وتدل ردة الفعل على القوة التي يتمتع بها المؤثرون والمشاهير عالمياً، والتي تعيد صياغة وتشكيل الرأي العام.

كما أن رونالدو، كلاعب كرة شهير، لا يجهل بالطبع حجم تأثيره، بل إنه يستفيد منه بعدة طرق، بما في ذلك المنشورات التي تصل لأكثر من 300 مليون متابع على إنستغرام.

ووفقاً لتحليل أجرته منصة تسويق وسائل التواصل الاجتماعي Hopper HQ، فإن رونالدو يربح أكثر من أي مؤثر آخر على إنستغرام لكل منشور ممول، حيث يجني في المتوسط 1.6 مليون دولار في كل مرة.

وكما يظهر الرسم البياني الذي أعدته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن العديد من المشاهير قادرون على جمع مبالغ تصل إلى أكثر من مليون دولار عند بيع تأثيرهم.

ويحتل الممثل والمصارع السابق في WWE دواين جونسون، الشهير بـ Rock المرتبة الثانية، بأرباح تقدر بنحو 1.5 مليون دولار من منشوراته على إنستغرام، بينما تحتل المغنية أريانا غراندي المركز الأول بين النساء في القائمة، حيث انضمت إلى 5 أخريات في المراكز العشرة الأولى.

إيرادات المشاهير على إنستغرام
إيرادات المشاهير على إنستغرام
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